CATURANO: primo guizzo, aspettando la gioia per il gol in maglia rossazzurra

Attaccante che vive per il gol, Salvatore Caturano scalpita per trovare la sua prima realizzazione con la maglia del Catania. L’ex Potenza vuole fare impazzire il popolo rossazzurro. L’ultima esultanza per essere entrato nel tabellino dei marcatori risale al 24 agosto scorso. Militava tra le fila del Potenza, decidendo la vittoria sul campo del Giugliano negli istanti conclusivi dell’incontro. Poi, l’avvenuto passaggio al Catania. Entusiasmo a mille per la sua nuova avventura professionale e accoglienza importante.

La piazza lo ha visto da subito come l’arma in più a disposizione, riconoscendogli caratteristiche da bomber vero in questa categoria. Del resto lo ha dimostrato negli anni, numeri alla mano. Quella siciliana rappresenta una grande sfida per Caturano, smanioso di contribuire a fare le fortune del club. La conquista di un posto da titolare non è semplice, avendo Toscano molte frecce al proprio arco. Gli stimoli, comunque, non mancano per il calciatore napoletano che, una volta superati i problemi fisici, pur partendo dalla panchina pian pianino sta acquisendo minutaggio.

Venerdì sera, a Caserta, c’è stato proprio lo zampino di Caturano in occasione del momentaneo 1-2 catanese siglato da Donnarumma. La punta classe 1990, infatti, ha partecipato attivamente all’azione del gran gol dell’ex Cesena, servendo splendidamente di tacco lo stesso Donnarumma. Purtroppo il Catania non è riuscito a difendere il prezioso vantaggio, subendo il pari-beffa nel finale. Intanto però si registra il primo assist di Caturano in rossazzurro. Con l’auspicio che sancisca l’inizio di un’esperienza molto significativa del giocatore alle pendici dell’Etna, trascinando in alto il Catania.

