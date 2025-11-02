domenica, 2 Novembre 2025
HomeCatania NewsCATURANO: primo guizzo, aspettando la gioia per il gol in maglia rossazzurra
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

CATURANO: primo guizzo, aspettando la gioia per il gol in maglia rossazzurra

Redazione
By Redazione
0
127
foto Catania FC

Attaccante che vive per il gol, Salvatore Caturano scalpita per trovare la sua prima realizzazione con la maglia del Catania. L’ex Potenza vuole fare impazzire il popolo rossazzurro. L’ultima esultanza per essere entrato nel tabellino dei marcatori risale al 24 agosto scorso. Militava tra le fila del Potenza, decidendo la vittoria sul campo del Giugliano negli istanti conclusivi dell’incontro. Poi, l’avvenuto passaggio al Catania. Entusiasmo a mille per la sua nuova avventura professionale e accoglienza importante.

La piazza lo ha visto da subito come l’arma in più a disposizione, riconoscendogli caratteristiche da bomber vero in questa categoria. Del resto lo ha dimostrato negli anni, numeri alla mano. Quella siciliana rappresenta una grande sfida per Caturano, smanioso di contribuire a fare le fortune del club. La conquista di un posto da titolare non è semplice, avendo Toscano molte frecce al proprio arco. Gli stimoli, comunque, non mancano per il calciatore napoletano che, una volta superati i problemi fisici, pur partendo dalla panchina pian pianino sta acquisendo minutaggio.

Venerdì sera, a Caserta, c’è stato proprio lo zampino di Caturano in occasione del momentaneo 1-2 catanese siglato da Donnarumma. La punta classe 1990, infatti, ha partecipato attivamente all’azione del gran gol dell’ex Cesena, servendo splendidamente di tacco lo stesso Donnarumma. Purtroppo il Catania non è riuscito a difendere il prezioso vantaggio, subendo il pari-beffa nel finale. Intanto però si registra il primo assist di Caturano in rossazzurro. Con l’auspicio che sancisca l’inizio di un’esperienza molto significativa del giocatore alle pendici dell’Etna, trascinando in alto il Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CORBARI: prosegue il percorso di adattamento al sistema di gioco di Toscano
Articolo successivo
ROSSAZZURRO DEL MESE: punto di riferimento imprescindibile, Cicerelli trascina il Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency