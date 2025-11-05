mercoledì, 5 Novembre 2025
CENTROCAMPO: novità Chilafi, Toscano tiene in considerazione il classe 2004. Aspettando la riapertura del mercato

Livio Giannotta
Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi che l’infortunio di Salvatore Aloi non fosse di liete entità, evidenziando la possibilità di studiare nuove soluzioni per sopperire all’assenza dell’ex Ternana, costretto ad operarsi. In casa Catania c’è una soluzione interna e risponde al nome di Ardijan Chilafi, profilo giovane prelevato alla chiusura della finestra estiva del mercato insieme a Gianfranco Quiroz e Dante Lomangino, quest’ultimo ceduto in prestito al Cannara. Nato a Skopje (Macedonia del Nord) il 3 giugno 2004, è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria (con cui ha anche indossato la fascia da capitano nella Primavera) disputando 4 gare con la Nazionale Under 21 del suo Paese.

Adesso proverà a giocarsi le sue carte in rossazzurro. Caratteristiche da centrocampista ben strutturato, abile a recuperare il pallone, proteggerlo quando è sotto pressione, avanzando palla al piede con dinamismo e un discreto palleggio senza disdegnare la conclusione a rete, Chilafi possiede prospettive interessanti. Già da più settimane si allena regolarmente con la prima squadra, mister Toscano lo tiene considerazione per il prosieguo del campionato. In attesa della riapertura del mercato a gennaio che, con ogni probabilità, vedrà il Catania effettuare qualche innesto funzionale alle esigenze tecnico-tattiche della squadra anche nel settore di centrocampo.

VIDEO: alcune giocate di Ardijan Chilafi

