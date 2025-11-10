lunedì, 10 Novembre 2025
CHILAFI: “Intervento riuscito, tiferò da qui, forza Catania sempre!”

Intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore riuscito per Ardijan Chilafi. E’ lo stesso calciatore del Catania ad evidenziarlo, su Instagram, aggiungendo: “Non vedo l’ora di tornare in campo con i miei compagni, vi tiferò da qui, forza Catania sempre! ❤️. Il centrocampista classe 2004 ex Sampdoria, lo ricordiamo, era in procinto di figurare tra i convocati per stessa ammissione dell’allenatore Domenico Toscano. Dopo l’infortunio di Aloi, invece, anche lui ha dovuto fare i conti con la rottura del crociato. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo.

