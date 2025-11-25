martedì, 25 Novembre 2025
CICERELLI: brutte notizie, frattura del malleolo e multipla lesione dei legamenti della caviglia

foto Catania FC

Cattive notizie per Cicerelli. Al termine di Catania-Latina, mister Domenico Toscano aveva dichiarato che l’infortunio sembrava essere meno grave del previsto, ma i successivi esami hanno evidenziato il responso di seguito riportato: “Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli, costretto dalle conseguenze di un duro intervento falloso a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell’infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l’indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l’avvio del percorso di riabilitazione”.

