CICERELLI: due settimane di stop l’ipotesi più ottimistica?

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi ha fatto il punto della situazione legata all’infortunio di Emmanuele Cicerelli, costretto ad abbandonare il rettangolo verde poco dopo il fischio d’inizio della gara vinta contro il Latina:

“Al momento l’infortunio può essere etichettato come una forte contusione. Sembrano escluse fratture, la zone interessata riguarda la caviglia e il perone della gamba sinistra. Gli esami strumentali in programma domani servono ad escludere che ci possa essere anche una piccola distrazione. Rispetto allo spavento dell’immediato per come Cicerelli ha lasciato il campo, per le stampelle di cui ha avuto bisogno per lasciare lo stadio, non dovrebbe trattarsi di qualcosa di troppo grave. E’ impensabile che possa essere disponibile per la gara di Picerno, abbastanza improbabile per la partita successiva in casa con il Crotone. La previsione più ottimistica potrebbe essere che salti due partite, ne sapremo di più domani quando si sottoporrà ad ulteriori controli. Al momento non sembra una situazione da allarme rosso”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***