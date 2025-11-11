martedì, 11 Novembre 2025
CICERELLI: “Non ho obiettivi personali, voglio vincere il campionato”

foto Catania FC

Tra i premiati al Gran Galà del Calcio ad Arezzo figura anche Emmanuele Cicerelli, protagonista nella passata stagione con la maglia della Ternana e che, adesso, insegue la B con la maglia del Catania. Cicerelli è tornato sullo splendido gol rifilato alla Salernitana qualche settimana addietro al “Massimino”. Queste le sue parole ai microfoni di tuttoc.com: “Ho visto Donnarumma un po’ fuori, come se stesse aspettando un cross. Ho immaginato di calciarla così e mi è andata bene. Sono arrivato a cinque gol ma non ho obiettivi personali. Quello di squadra? Vincere il campionato”. Chiarissimo l’intento di Cicerelli, conta esclusivamente il bene del Catania. La missione è una sola: riportare l’Elefante in Serie B.

