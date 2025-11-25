CICERELLI | Travolto dall’affetto di compagni di squadra e tifosi: “Ti aspettiamo presto!”

Tutta la squadra si stringe con grande affetto e vicinanza ad Emmanuele Cicerelli. Il durissimo intervento falloso che lo ha costretto ad abbandonare praticamente subito il rettangolo verde domenica costerà al giocatore una prolungata assenza. Rispetto alle previsioni iniziali, si tratta di un infortunio non di lieve entità. In queste ore il telefono di Cicerelli è bollente tra chiamate, SMS, messaggi d’incoraggiamento, supporto e vicinanza anche via social.

Su Instagram diversi compagni lo sostengono. Tra questi il capitano Francesco Di Tacchio (“Ti aspettiamo presto ❤️💪💪 Più forte di prima!❤️“, Alessandro Quaini (“Ti aspettiamo fratello ❤️🥹🫶🏻“), Kaleb Jiménez (“Sei forte fratello❤️“), il vice capitano Matteo Di Gennaro (“Forza amico mio❤️ Ti aspettiamo tutti ❤️❤️❤️“, il difensore Andrea Allegretto (“Forza fratello, siamo con te ❤️❤️❤️“, il laterale sinistro Daniele Donnarumma (“Ti aspettiamo presto Manu ❤️❤️❤️“), il trequartista Michele D’Ausiio “Forza amico mio ❤️❤️“.

Messaggi di sostegno anche da parte di numerosissimi amici, addetti ai lavori, tifosi del Catania e di altre squadre in cui ha militato, ex compagni di squadra come Pietro Cianci (“Forza fratellone ❤️❤️❤️“), Damiano Butano, Devid Bouah, Emanuele Ndoj, l’allenatore Michele Zeoli. Tutti vicini ad un ottimo professionista e uomo, prima che calciatore di livello assoluto per la categoria.

