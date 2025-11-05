mercoledì, 5 Novembre 2025
HomeCatania NewsCLASSIFICA MARCATORI: Lunetta e compagni inseguono un trio in vetta
Catania NewsLega ProPrimo PianoStatistiche

CLASSIFICA MARCATORI: Lunetta e compagni inseguono un trio in vetta

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Sono trascorse dodici giornate di campionato. La classifica marcatori del girone C di Serie C fa registrare, al momento, la presenza in vetta di tre giocatori: l’ex Catania Cosimo Chiricò, il bomber del Crotone Guido Gomez ed il migliore finalizzatore della manovra del Benevento, Francesco Salvemini. Gomez e Salvemini non sono certamente una novità per questa categoria, mentre Chiricò è tornato a viaggiare sui livelli alti del passato, confermando di avere avuto in impatto molto positivo con la realtà del Casarano. Da segnalare, inoltre, la verve in fase realizzativa del 19enne Dominic Vavassori, prospetto interessantissimo dell’Atalanta U23.

Al momento il calciatore del Catania più prolifico resta Gabriel Lunetta, distante 2 reti dalla vetta e comunque a secco da quasi un mese. Proverà a ritrovare il feeling con il gol in occasione del prossimo turno casalingo con il Team Altamura. Alle sue spalle elementi come i compagni di squadra Francesco Forte ed Emmanuele Cicerelli, che stanno facendo registrare prestazioni in crescendo. Ecco di seguito riportato l’elenco dei principali marcatori nel gruppo C:

8 GOL: Chiricò (Casarano), Gomez (Crotone), Salvemini (Benevento)
7 GOL: Vavassori (Atalanta U23)
6 GOL: Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Nepi (Giugliano)
5 GOL: Bentivegna (Casertana), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (Audace Cerignola), Fischnaller (Trapani), Mazzocchi (Cosenza), Ricciardi (Cosenza)
4 GOL: Cicerelli (Catania), D’Auria (Potenza), Energe (Picerno), Forte (Catania), Grandolfo (Trapani), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Misitano (Atalanta U23), Proia (Casertana), Zunno (Crotone)
3 GOL: Cortinovis (Atalanta U23), Felippe (Potenza), Ferrari (Salernitana), Ferraris (Salernitana), Florenzi (Crotone), Ierardi (Catania), Kouan (Cosenza), Lamesta (Benevento), Murano (Crotone), Plescia (Sorrento), Simone (Altamura), Sorrentino (Cavese), Tirelli (Monopoli).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pieraccini, sembra possibile il rientro tra i titolari”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency