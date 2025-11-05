CLASSIFICA MARCATORI: Lunetta e compagni inseguono un trio in vetta

Sono trascorse dodici giornate di campionato. La classifica marcatori del girone C di Serie C fa registrare, al momento, la presenza in vetta di tre giocatori: l’ex Catania Cosimo Chiricò, il bomber del Crotone Guido Gomez ed il migliore finalizzatore della manovra del Benevento, Francesco Salvemini. Gomez e Salvemini non sono certamente una novità per questa categoria, mentre Chiricò è tornato a viaggiare sui livelli alti del passato, confermando di avere avuto in impatto molto positivo con la realtà del Casarano. Da segnalare, inoltre, la verve in fase realizzativa del 19enne Dominic Vavassori, prospetto interessantissimo dell’Atalanta U23.

Al momento il calciatore del Catania più prolifico resta Gabriel Lunetta, distante 2 reti dalla vetta e comunque a secco da quasi un mese. Proverà a ritrovare il feeling con il gol in occasione del prossimo turno casalingo con il Team Altamura. Alle sue spalle elementi come i compagni di squadra Francesco Forte ed Emmanuele Cicerelli, che stanno facendo registrare prestazioni in crescendo. Ecco di seguito riportato l’elenco dei principali marcatori nel gruppo C:

8 GOL: Chiricò (Casarano), Gomez (Crotone), Salvemini (Benevento)

7 GOL: Vavassori (Atalanta U23)

6 GOL: Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Nepi (Giugliano)

5 GOL: Bentivegna (Casertana), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (Audace Cerignola), Fischnaller (Trapani), Mazzocchi (Cosenza), Ricciardi (Cosenza)

4 GOL: Cicerelli (Catania), D’Auria (Potenza), Energe (Picerno), Forte (Catania), Grandolfo (Trapani), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Misitano (Atalanta U23), Proia (Casertana), Zunno (Crotone)

3 GOL: Cortinovis (Atalanta U23), Felippe (Potenza), Ferrari (Salernitana), Ferraris (Salernitana), Florenzi (Crotone), Ierardi (Catania), Kouan (Cosenza), Lamesta (Benevento), Murano (Crotone), Plescia (Sorrento), Simone (Altamura), Sorrentino (Cavese), Tirelli (Monopoli).

