venerdì, 28 Novembre 2025
HomeCatania NewsCONVOCATI: Toscano porta a Picerno venti rossazzurri
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

CONVOCATI: Toscano porta a Picerno venti rossazzurri

Redazione
By Redazione
0
15
foto Catania FC

In vista della gara con l’AZ Picerno, in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio “Domenico Curcio” e valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venti calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Pieraccini, Raimo, Aloi, Chilafi, Cicerelli e Ierardi (ancora un turno di stop per squalifica, inoltre è reduce dall’intervento chirurgico per ernia discale). Rientra Quaini. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
28 Salvatore Doni
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma 
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
99 Michele D’Ausilio

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LUNETTA: il jolly rossazzurro ad un passo dal record stagionale di gol tra i professionisti
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency