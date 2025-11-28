CONVOCATI: Toscano porta a Picerno venti rossazzurri

In vista della gara con l’AZ Picerno, in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio “Domenico Curcio” e valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venti calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Pieraccini, Raimo, Aloi, Chilafi, Cicerelli e Ierardi (ancora un turno di stop per squalifica, inoltre è reduce dall’intervento chirurgico per ernia discale). Rientra Quaini. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

28 Salvatore Doni

CENTROCAMPISTI

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

14 Francesco Di Tacchio

16 Alessandro Quaini

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

37 Carmelo Forti

ATTACCANTI

9 Alex Rolfini

11 Matteo Stoppa

18 Salvatore Caturano

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

99 Michele D’Ausilio

