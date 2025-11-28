CONVOCATI: Toscano porta a Picerno venti rossazzurri

In vista della gara con l’AZ Picerno, in programma sabato alle ore 14:30 allo stadio “Domenico Curcio” e valevole per la sedicesima giornata del girone C del campionato di Serie C, mister Domenico Toscano ha convocato venti calciatori. Confermate le indisponibilità di Martic, Pieraccini, Raimo, Aloi, Chilafi, Cicerelli e Ierardi (ancora un turno di stop per squalifica, inoltre è reduce dall’intervento chirurgico per ernia discale). Rientra Quaini. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
28 Salvatore Doni
CENTROCAMPISTI
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
14 Francesco Di Tacchio
16 Alessandro Quaini
20 Daniele Donnarumma
21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
37 Carmelo Forti
ATTACCANTI
9 Alex Rolfini
11 Matteo Stoppa
18 Salvatore Caturano
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
99 Michele D’Ausilio
