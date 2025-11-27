COPPA ITALIA SERIE C: risultati e gare del prossimo turno (quarti di finale). Tris Crotone, poker Potenza. Atalanta U23 travolta

Archiviati gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, competizione salutata dal Catania già al primo turno in virtù della sconfitta di misura riportata a Crotone. A proposito della squadra calabrese, prosegue il cammino essendosi imposta sul campo del Sorrento. Chiare affermazioni di Ravenna e Pro Vercelli rispettivamente contro Arzignano e Atalanta U23. Renate vittorioso in trasferta con l’Inter U23. Il Latina sorride dopo la lotteria dei rigori ad Arezzo. Bella vittoria del Potenza al cospetto dell’Audace Cerignola, a cui non basta la doppietta dell’ex attaccante del Catania Emmausso. A proposito della Ternana abbiamo già scritto del catanese Leonardi, giocatore in prestito dal Catania, che ha contribuito con una doppietta (di rigore e nuovo gol in rovesciata) al successo in rimonta contro il Giugliano. Anche l’Union Brescia, inizialmente sotto, ribalta il risultato a San Benedetto del Tronto calando il tris.

RISULTATI

Sorrento-Crotone 1-3

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ [rig.] Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Inter U23-Renate 2-3

6′ Anelli (R), 37′ Lavelli (I), 79’ Zuberek (I), 90’ Rossi (R), 90’+3’ Aurieletto (R)

Arezzo-Latina 0-0 (5-6 d.c.r.)

Potenza-Audace Cerignola 4-2

16′ Selleri (P), 39′ Mazzeo (P), 44′ [rig.] e 90’+5 Emmausso (A), 68′ Mazzeo (P), 74′ Adjapong (P)

Pro Vercelli-Atalanta U23 5-1

11′ e 57′ Akpa Akpro (P), 23′ Pino (P), 71′ Burruano (P), 79′ Comi (P), 90’+2 Riccio (A)

Ternana-Giugliano 3-1

27′ Nepi (G), 29′ Loiacono (T), 31′ [rig.] e 37′ Leonardi (T)

Sambenedettese-Union Brescia 1-3

11′ Pezzola (S), 36′ Valente (U), 39′ Silvestri (U), 77′ Balestrero (U)

PROSSIMO TURNO – QUARTI DI FINALE (9/11 Dicembre)

Pro Vercelli-Latina

Ravenna-Renate

Potenza-Crotone

Ternana-Union Brescia

