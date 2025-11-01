sabato, 1 Novembre 2025
COPPITELLI (all. Casertana): “Perdere mi avrebbe tolto il sonno. Confermo, Catania squadra più forte del campionato. Dubbi su alcuni episodi arbitrali”

L’allenatore della Casertana Federico Coppitelli analizza in questi termini il pareggio in extremis ottenuto contro il Catania in sala stampa:

“Un’eventuale sconfitta mi avrebbe tolto il sonno, i ragazzi hanno fatto una partita meravigliosa. Questa è una squadra speciale, che non ha mai ciccato la prestazione. In un campionato così equilibrato significa tenere uno standard molto elevato. Prestazione incredibile contro un avversario che – lo confermo – è il più forte del torneo, con fisicità e capacità di giocare tra le linee. Su 4 gol subiti tra oggi e Salerno tre sono stati eurogol, nonostante questo siamo riusciti a rimanere in partita e non perderla. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi”.

“La squadra ha fatto bene, anche chi è entrato ha dato una grandissima mano. C’era l’idea di ruotare un pochino, quella di Salerno mi sembrava una gara nelle intenzioni un pò più adatta a Casarotto per attaccare meglio la profondità con Bentivegna e Proia a supporto, mentre col Catania abbiamo optato di giocare con un play come Toscano che li potesse mettere in difficoltà e due giocatori tra le linee come Proia e Leone con Bentivegna che andava creare superiorità numerica in costruzione, Vano riferimento offensivo in una partita più adatta alle sue caratteristiche. Siamo stati più pericolosi negli ultimi metri rispetto al match di Salerno, esserlo stato contro una squadra come il Catania ci dà grande soddisfazione”.

“Forte sul tiro di Di Tacchio mi sembrava in fuorigioco, il nostro gol è stato annullato perchè l’arbitro mi ha detto che non c’erano gli estremi con questa tecnologia per cambiare la decisione del guardalinee. Sul primo colpo di testa di Bacchetti effettivamente la posizione era sospetta, ma è identica a quella di Forte sul tiro di Di Tacchio. Ce la siamo presa in saccoccia, per usare un eufemismo. Inoltre non riuscirò mai a capire perchè i minuti di recupero vengono chiusi quando noi stiamo facendo la transizione. Comunque ci prendiamo il rigore all’ultimo contro il Catania e non possiamo recriminare più di tanto, anche se mi resta qualche dubbio su alcuni episodi arbitrali”.

