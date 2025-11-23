domenica, 23 Novembre 2025
CORBARI a Telecolor: “Incrociamo le dita per Cicerelli, dobbiamo migliorare in trasferta ed essere sempre sul pezzo”

foto Catania FC

Il centrocampista Andrea Corbari ha commentato ai microfoni di Telecolor il successo del Catania contro il Latina:

“Era importante ripartire dopo il passo falso della scorsa settimana. Da domani pensiamo già alla prossima. Sono contento perché abbiamo lavorato tanto in settimana e abbiamo raccolto i risultati. Sono contento di essere tornato titolare e della mia prestazione. Sono dispiaciuto per Cicerelli, per noi è un elemento importante, incrociamo le dita. Lui sposta gli equilibri, lo aspettiamo e speriamo che gli esami che farà daranno un esito positivo per un pronto rientro in campo. Forte ha fatto un eurogol, siamo felici. Dobbiamo migliorare in trasferta, per ottenere gli stessi risultati che stiamo facendo davanti al nostro pubblico”.

“Spero di segnare presto il primo gol in rossazzurro, arriverà quando ci sarà bisogno… Per ora va bene così. Volevo dire bravo ad Allegretto che ha fatto benissimo e non era facile. Quando c’è bisogno ci facciamo trovare tutti pronti, questo è un grandissimo segnale che diamo noi come squadra sia allo staff che a tutti i tifosi. Noi ci impegneremo sempre tanto, bisogna stare sempre sul pezzo, la Serie C è questa: una domenica sei primo, la successiva un’altra squadra: è la costanza che premia, alla lunga. Trovare continuità di risultato fuori casa è fondamentale: non sempre si potrà vincere, ma quando non potremo dovremo essere bravi a non perdere”.

