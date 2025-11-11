martedì, 11 Novembre 2025
CORBARI: "Catania, mi sto divertendo. L'obiettivo è anteporre il gruppo"

foto Catania FC

Il centrocampista del Catania Andrea Corbari, premiato al Gran Galà del Calcio ad Arezzo, intervistato da tuttoc.com, parla del suo presente in maglia rossazzurra, felice di avere sposato il progetto etneo. Queste le sue parole:

“Se mi sarei aspettato di restare in B con l’Entella? Ci sono tante dinamiche nel calcio, anche a livello contrattuale. Non avendo mai giocato in cadetteria, sarebbe stato bello mettermi alla prova. Ma è arrivata un altro tipo di chiamata, in un tipo di piazza diversa da Chiavari. Sono contento di dove mi trovo adesso e del percorso che stiamo facendo”.

“Girone C di fuoco con Catania, Salernitana e Benevento? Ci metto dentro anche il Cosenza che sta risalendo. Rispetto al Girone B è totalmente diverso, ci sono tante piazze storiche e con la cultura di vincere il campionato. Noi siamo partiti bene, siamo lì e ce la giochiamo, abbiamo dato un segnale di forza vincendo in casa contro Benevento e Salernitana. Ci giocheremo le nostre carte fino in fondo. L’obiettivo è quello di vincere? Non ci siamo mai nascosti. Siamo stati bravi a tornare lì in mezzo dopo un periodo ‘negativo’ fatto di tre pareggi di fila e una sconfitta”.

“Mi sto divertendo. Quando si va a creare questo tipo di squadra, con questo tipo di giocatori, con una rosa molto importante alla fine l’obiettivo non è trovare gloria personale ma anteporre il gruppo. Se siamo tutti mentalizzati sul fatto che il mister deve fare delle scelte, si gioca in 11, si entra in 5 e noi siamo 23, qualcuno non entrerà, ma se lo accetti hai già fatto metà dell’opera. L’obiettivo personale diventa poi quello della squadra”.

