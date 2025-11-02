domenica, 2 Novembre 2025
CORBARI: prosegue il percorso di adattamento al sistema di gioco di Toscano

Nella passata stagione ha conquistato la promozione diretta con la Virtus Entella, vincendo anche la Supercoppa di Serie C. Annata da grande protagonista vissuta a Chiavari, condita da un importante numero di presenze e 5 gol (7 nel campionato precedente sempre con l’Entella, ndr). Il Catania ha definito il suo ingaggio, nella sessione estiva del calciomercato, a titolo definitivo sottoscrivendo con il giocatore un contratto di durata biennale.

Andrea Corbari, centrocampista classe 1994, è stato presentato ad inizio stagione come un acquisto di rilievo. Ad oggi, però, si ricava l’impressione che Corbari non sia ancora riuscito a dare il 100% in maglia rossazzurra. Lo dicono le prestazioni. C’è un percorso di adattamento del ragazzo al sistema di gioco di mister Toscano. Lo stesso Corbari, un pò di tempo fa, riconobbe in sala stampa di avere prevalentemente giocato da mezzala in carriera. Sottolineando di dover “cercare di adattare le mie caratteristiche ad un nuovo modulo”. Aggiungendo la necessità di “migliorare tanto in fase di palleggio”.

Toscano lo impiega spesso partendo dalla panchina, arrivando a comporre solitamente una mediana a due. La richiesta principale è quella di farsi trovare pronto alla riaggressione immediata della palla per interrompere la costruzione avversaria, mantenendo il possesso con continui cambi di gioco. Movimenti e meccanismi da assimilare, differenti rispetto alle caratteristiche di un giocatore che predilige, invece, l’inserimento tra le linee e deve, pertanto, adattarsi allo stile di gioco di Toscano. Processo in via di sviluppo per Corbari, che continua ad applicarsi in allenamento provando a migliorare le prestazioni e aumentare il minutaggio.

