DA CESENA: “Toscano, grande condottiero di quel Cesena da urlo, cerca il pokerissimo”

A Cesena parlano dell’attuale primo posto in classifica del Catania, sottolineando in particolare i meriti dell’allenatore Domenico Toscano, che proprio sedendo sulla panchina bianconera portò la squadra in Serie B qualche anno fa ottenendo la promozione diretta. Flavio Bertozzi per tuttocesena.it riporta quanto segue:

“Di nuovo lassù. Lassù. Nel suo habitat naturale. Almeno in Serie C, eh. Domenico Toscano – qualcuno aveva forse dei dubbi a riguardo? – non ha perso il suo ‘famoso’ vizietto. Massì, il suo ‘famoso’ vizietto. Ovvero quello di (ri)portare le sue squadre in cima alla classifica”. Tra Catania, Salernitana, Benevento e Cosenza si preannuncia una volata incandescente. “Una volata sconsigliata ai deboli di cuore. Una volata difficile da pronosticare – si legge –. Anche se, Mimmo Toscano, conosce la C meglio delle sue tasche. Anche se, il trainer degli etnei, è l’allenatore attualmente in circolazione che conosce meglio di tutti come si fa a vincere in C. Già vittorioso a Terni (2011-12), Novara (2014-15) e Reggio Calabria (2019-20), Toscano è stato infatti anche il grande condottiero di quel Cesena da urlo che – a suon di bel gioco, sfavillanti record e vagonate di gol – ha stravinto il girone B del campionato di C 2023-24. È dunque alla ricerca del suo quinto squillo, l’ex trainer bianconero. Del pokerissimo”.

Viene sottolineata, tra l’altro, la presenza di due giocatori provenienti dal Cesena: Daniele Donnarumma e Simone Pieraccini: “Profuma dunque anche di… Cesena, questo Catania che sogna ad occhi aperti il ritorno tra i cadetti. Ed allora non ci si deve sorprendere più di tanto se, in riva al Savio, si sono tanti tifosi del Cavalluccio che ora simpatizzano pure per il club siciliano. Perché il passato non si cancella con un semplice colpo di spugna. Perché quella promozione ‘toscanizzata’ rappresenta una delle pagine bianconere più belle ed emozionanti degli ultimi 30 anni. Facciamo anche degli ultimi 50 anni”.

