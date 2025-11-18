martedì, 18 Novembre 2025
HomeCuriositàDA SALERNO: "Catanesi, lamentele dei perdenti. Pensate a vincere sul campo, cosa...
CuriositàLega ProParola ai Tifosi

DA SALERNO: “Catanesi, lamentele dei perdenti. Pensate a vincere sul campo, cosa che non riuscite a fare in nessun modo…”

Redazione
By Redazione
0
478
Salernitana

Il Salerno Club 2010, uno dei gruppi più longevi del tifo granata che ha festeggiato giorni fa i quindici anni di attività, scrive così via social:

“Da Catania soffiano venti di guerra e di accuse. Forse gli etnei, il cui gemellaggio più importante è ben noto, fanno finta di dimenticare che la Salernitana, con la porcata invereconda subita dal “palazzo” lo scorso anno, resta la squadra più vessata della storia del calcio italiano. Anche quest’anno l’inadeguatezza della classe arbitrale ha probabilmente tolto fino ad ora 3/4 punti alla squadra di mister Raffaele, ed anzi ieri forse per la prima volta si è visto un arbitraggio normale che ha concesso tutto ciò che era da concedere, e cio’ ha stupito anche gli stessi tifosi Granata. I due rigori erano netti, anzi il primo goal dell’Altamura era in sospetto fuorigioco ed il secondo lo era in maniera evidente”.

“Per tale motivi, i siciliani la smettessero di avvelenare i pozzi, anche perché fino a prova contraria, nonostante tutti i soldi spesi sono anni che muoiono in terza serie. Sono le classiche lamentele dei perdenti. La Salernitana per le schifezze subite meriterebbe di essere portata direttamente in serie A, ma nessuno vuole questo anzi vinceremo sul campo contro tutti e tutti per ritornare dove SALERNO merita di stare. Chiudete la bocca, che fate più bella figura… e pensate a vincere sul campo, perché avete dimostrato che non ci riuscite in nessun modo…”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE D – Montalto riparte dalla Pistoiese. Il club: “Centravanti completo che abbina potenza e tecnica. Porta esperienza, personalità e leadership”
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Stovini: “Catania, la società c’è e squadra solida con tifosi meravigliosi. Quel mancato rinnovo…”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency