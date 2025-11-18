DA SALERNO: “Catanesi, lamentele dei perdenti. Pensate a vincere sul campo, cosa che non riuscite a fare in nessun modo…”

Il Salerno Club 2010, uno dei gruppi più longevi del tifo granata che ha festeggiato giorni fa i quindici anni di attività, scrive così via social:

“Da Catania soffiano venti di guerra e di accuse. Forse gli etnei, il cui gemellaggio più importante è ben noto, fanno finta di dimenticare che la Salernitana, con la porcata invereconda subita dal “palazzo” lo scorso anno, resta la squadra più vessata della storia del calcio italiano. Anche quest’anno l’inadeguatezza della classe arbitrale ha probabilmente tolto fino ad ora 3/4 punti alla squadra di mister Raffaele, ed anzi ieri forse per la prima volta si è visto un arbitraggio normale che ha concesso tutto ciò che era da concedere, e cio’ ha stupito anche gli stessi tifosi Granata. I due rigori erano netti, anzi il primo goal dell’Altamura era in sospetto fuorigioco ed il secondo lo era in maniera evidente”.

“Per tale motivi, i siciliani la smettessero di avvelenare i pozzi, anche perché fino a prova contraria, nonostante tutti i soldi spesi sono anni che muoiono in terza serie. Sono le classiche lamentele dei perdenti. La Salernitana per le schifezze subite meriterebbe di essere portata direttamente in serie A, ma nessuno vuole questo anzi vinceremo sul campo contro tutti e tutti per ritornare dove SALERNO merita di stare. Chiudete la bocca, che fate più bella figura… e pensate a vincere sul campo, perché avete dimostrato che non ci riuscite in nessun modo…”.

