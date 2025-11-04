D’AGOSTINO (Pres. Casertana): “Non avremmo meritato di perdere. Salernitana, Catania e Benevento? Ci sarà un intruso, spero la nostra squadra”

Giuseppe D’Agostino, presidente della Casertana, ai microfoni di Radio Caserta Tv parla così del pareggio ottenuto in extremis contro il Catania tra le mura amiche:

“Avevo tanta paura prima che Liotti calciasse il rigore, poi tanta gioia. Rigore molto importante. E’ normale che c’era un pò di apprensione, anche perchè secondo me non avremmo meritato la sconfitta. Penso che la gara l’abbiamo interpretata bene, ancora meglio della partita di Salerno, dove abbiamo concesso almeno 20-25 minuti del primo tempo ma anche quella potevamo portarla a casa. Abbiamo affrontato due squadre che sono secondo me le più forti del campionato”.

“Finora abbiamo incontrato le prime otto squadre classificate e credo che nessuno ci abbia messo sotto finora. Siamo in credito con qualche errore arbitrale e avremmo potuto avere qualche punticino in più in classifica ma siamo soddisfatti. Abbiamo messo in piedi una rosa importante, noi oggi giochiamo con 9/11 nuovi, un allenatore nuovo. Ci vuole un pò di tempo per fare in modo che la squada si conosca meglio. Se a dicembre ci troveremo lassù in classifica, sul mercato invernale non ci tireremo indietro”.

“Salernitana, Catania e Benevento sulla carta hanno qualcosa in più delle altre, però il campo dice che – per come le abbiamo affrontate -, non c’è questa differenza tra loro e altre 3-4 squadre. Sulla carta sono le più forti, al momento però non lo hanno ancora dimostrato. Spero e credo che ci sarà qualche intruso tra queste. La Casertana? Perchè no. Spero che diremo la nostra fino alla fine. Per quanto dimostrato fino ad ora credo che ce lo meritiamo pure. Il Benevento non ci ha messo assolutamente sotto, la Salernitana idem, il Catania uguale, con Crotone e Potenza abbiamo vinto, col Cosenza sappiamo tutti com’è andata. Solo contro il Casarano abbiamo sbagliato”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***