DALLA SALA STAMPA – Allegretto: “Mai sottovalutare le partite, risultati frutto del grande gruppo che siamo”

Ancora una vittoria per il Catania. I rossazzurri riescono ad imporsi sul campo dell’AZ Picerno. Il difensore Andrea Allegretto, che ha giocato la sua partita da ex allo stadio “Donato Curcio”, analizza la vittoria in sala stampa:

“Per la prima volta sono tornato a Picerno da avversario. Qui ho vissuto quattro anni e mezzo, ho provato una grande emozione. Sapevamo che l’importanta di questa partita fosse tanta e l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. I risultati che stiamo ottenendo sono frutto del grande gruppo che siamo. Dimostriamo di esserci, andiamo avanti per realizzare il nostro obiettivo. Differenza tra giocare a Picerno ed in una piazza come Catania? Sicuramente tanta, inizialmente per me non è stato facile ma grazie al supporto del mister e del gruppo mi sono adattato al meglio facendomi trovare pronto. Speriamo di continuare così. Dove migliorare ancora? Ripeterò sempre che il gruppo è anche quello che porta avanti questi risultati, dobbiamo essere bravi a non sottovalutare mai le partite. A Picerno c’è stato un grande approccio alla gara, dovrà essere così per l’intero campionato”.

