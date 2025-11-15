domenica, 16 Novembre 2025
DALLA SALA STAMPA – Casasola: “Non abbiamo approcciato bene, siamo mancati nella scelta finale. Episodi arbitrali cominciano a pesare”

L’intervento del laterale destro argentino del Catania Tiago Casasola in sala stampa, a Casarano, analizzando le cause che hanno portato al ko in terra pugliese. Queste le sue parole:

“C’è molto rammarico. Nonostante il Casarano venisse da qualche sconfitta di troppo è un’ottima squadra, non siamo stati in grado d’incidere a differenza di altre occasioni. Questo conferma che il campionato è tosto, duro, complicato. Da domani analizzeremo la partita per vedere dove siamo stati meno brillanti lavorando per preparare al meglio la prossima gara. Primi 15-20 minuti dell’incontro non giocati benissimo, poi ci abbiamo messo tanta voglia e determinazione per provare a ribaltare la partita ma siamo venuti meno nella scelta finale. Un pò per demeriti nostri ma anche per meriti del Casarano che, dopo il gol, ha giocato con tanti uomini dietro la linea della palla sfruttando le ripartenze. Non era semplicissimo a quel punto trovare spazi ma potevamo e dovevamo fare di più”.

“Il rigore? Era netto, stesso rigore che ci hanno fischiato contro a Caserta. Non c’è altro da aggiungere. Non cerchiamo alibi ma gli episodi arbitrali cominciano a pesare. Guardiamo avanti. Non siamo stati bravi ad approcciare alla partita. Il campo, inoltre, non era al massimo della condizione. Nelle precedenti gare abbiamo portato a casa tanti punti facendo bene negli ultimi 20-25 metri, in questo senso dovevamo fare molto meglio a Casarano”.

