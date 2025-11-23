DALLA SALA STAMPA – Corbari: “Giocherei ovunque per il bene del Catania”

Il centrocampista del Catania Andrea Corbari esprime tutta la propria soddisfazione per la ritrovata vittoria della squadra contro il Latina, in sala stampa. Queste le sue parole:

“Avverto sensazioni positive in campo. Non sono un giocatore che ruba l’occhio, che fa giocate particolari. Il mio punto di forza è essere sempre sul pezzo mentalmente. Al di là del minutaggio che posso avere – non discuto le scelte del mister – cerco di farmi trovare pronto. Sono contento della prestazione mia e della squadra. Era importante reagire dopo il passo falso di Casarano. Poteva mettersi male la partita perchè l’episodio di Cicerelli avrebbe potuto destabilizzarci un attimo. Abbiamo, invece, dimostrato ancora una volta la nostra forza a livello di rosa, con tanti giocatori che possono determinare nella singola partita”.

“Sottolineo l’eurogol messo a segno da Francesco Forte, visto da dietro nello sviluppo dell’azione è ancora più bello. Ora serve quel passo in più in trasferta. Se posso giocare anche nella posizione di braccetto? Sì, lo dissi proprio al mister in occasione della gara col Benevento, quando Celli aveva i crampi ed i cambi a disposizione erano finiti. E’ un ruolo che ho già ricoperto in passato. Conta mettermi a disposizione della squadra, sono disposto a giocare ovunque per il bene del Catania”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***