DALLA SALA STAMPA – Donnarumma: “Bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo tenere alta la tensione”

Le parole di Daniele Donnarumma in sala stampa, analizzando il pareggio beffardo di Caserta nel finale:

“In 11 contro 11 magari potevamo portare i tre punti a casa. Vincere ci avrebbe dato una spinta ulteriore mettendo pressione alla Salernitana, però il bicchiere è mezzo pieno. Abbiamo giocato su un campo difficile. I giocatori della Casertana sin dall’inizio hanno messo la gara sul piano delle provocazioni, stupidi noi che ci siamo cascati. Non ho visto chissà quali occasioni create dalla Casertana, magari tanti cross in mezzo perchè hanno molta fisicità e centimetri a disposizione. Loro hanno sfruttato bene i calci piazzati, noi talvolta glieli abbiamo regalati in maniera ingenua“.

“I nostri primi 25 minuti di gara sono stati molti intensi, limitando il gioco della Casertana. Dopo l’1-1 per un quarto d’ora circa abbiamo calato un pò l’intensità e anche ad inizio ripresa, poi con i cambi siamo riusciti a ritrovare un pò di verve ed eravamo stati bravi a rimettere la partita sul binario dei tre punti. E’ arrivato l’episodio del rigore nel finale ma, ripeto, va guardato il bicchiere mezzo pieno. Puntiamo a vincere il campionato, non so quali squadre rientreranno nella lotta promozione. Possono esserci anche le sorprese, come lo è stata fino a qualche settimana fa il Casarano. Se non assicuri cattiveria agonistica in campo rischi di riportare risultati negativi e ritrovarti in zona playoff. Dobbiamo tenere alta la tensione. Lavorando con coesione, volontà, ti alleni sempre a mille puoi rientrare nel gruppo delle candidate alla promozione sfruttando eventuali passi falsi”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***