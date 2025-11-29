DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Dobbiamo attaccare da grande squadra. Videomessaggio emozionante, occhi dei ragazzi pieni d’orgoglio”

Così l’allenatore del Catania Domenico Toscano, in sala stampa, a commento della seconda vittoria di fila ottenuta contro l’AZ Picerno dopo l’1-0 inflitto al Latina:

“Chiudere la partita in base alle occasioni prodotte è un aspetto su ci lavoriamo. Ai ragazzi dico sempre di difendere da squadra piccola – con attenzione, il giusto atteggiamento, la percezione del pericolo – e attaccare da grande squadra, consapevole delle proprie qualità e della propria forza quando attacca. A Picerno questo lo abbiamo fatto con veemenza, soprattutto nel primo tempo. Allora devi essere bravo a chiudere la gara. In un campo del genere e contro una squadra in salute – che aveva vinto con merito una sfida difficile a Monopoli – giocando su un sintetico, una palla lunga o un calcio piazzato possono determinare il risultato. Non devi portarti la gara in bilico. Quando crei devi finalzzare“.

“Prima della partita è successo qualcosa di bello, emozionante. Ho fatto vedere ai ragazzi un videomessaggio di Ierardi, Aloi e Cicerelli molto toccante. La squadra gioca anche per loro, perchè sa quanto soffrono. Questo fa enormemente piacere e dimostra quanto ci tengano tutti i ragazzi. I loro occhi erano pieni di orgoglio. Hanno espresso una forma di ringraziamento nei confronti dei compagni per la vicinanza che riscontrano dal gruppo in questi momenti difficili. E’ la cosa più bella della vittoria di Picerno”.

“Differenza casa/trasferta? Ci eravamo stancati di sentire che fossimo diversi in casa e fuori, noi siamo la stessa squadra. Ci può stare in un percorso anche di conoscenza che a volte non giochi ai livelli che tutti si aspettano, come è successo che in altre partite giocate in trasferta avremmo meritato di vincere. Siamo tornati alla vittoria fuori casa consapevoli che sono le prestazioni che ti permettono di fare i risultati”.

“Forte e Allegretto? Stanno dando il loro contributo. Francesco tra il Latina e Picerno ha realizzato due gol da attaccante vero, Allegretto risponde sempre presente. Questo vuol dire avere un gruppo forte. Se guarderò la partita di lunedì sera tra Benevento e Salernitana? Abbiamo una gara ravvicinata da preparare. A partire da domenica devo concentrarmi sul Crotone. Se guarderò Benevento-Salernitana non lo farò per la classifica, ma per vedere a quale stato siano attualmente le due squadre. Anche il Cosenza è lì, con un organico forte composto da 8/11 che giocavano in B. Benevento e Salernitana sono altre squadre con organici costruiti per giocarsi qualcosa d’importante come noi. Dobbiamo essere bravi ad arrivare prima degli altri“.

