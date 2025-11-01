DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Lucidità e continuità per giocarci qualcosa d’importante”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano commenta, in sala stampa, il 2-2 finale maturato sul campo della Casertana. Queste le parole del tecmico rossazzurro:

“Dispiace più per i ragazzi, per la partita fatta in un campo difficile contro una squadra tosta che in casa mette determinate caratteristiche e se non sei bravo a rispondere botta su botta fai fatica. E’ stato un primo tempo ottimo per qualità, occasioni create. Peccato non aver chiuso la prima frazione in vantaggio per quella palla inattiva rocambolesca che ha portato al pareggio. Poi ci sta che nei 10-15 minuti successivi la Casertana prenda un attimo coraggio, favorita da qualche errore tecnico nostro. In seguito, con i cambi, abbiamo ripreso in mano la partita passando di nuovo in vantaggio e sfiorando il 3-1 sulla scivolata di Rolfini. Non abbiamo sofferto neanche in dieci uomini fino all’episodio del rigore“.

“Siamo stati bravi a portarci in vantaggio nel contesto di una partita che sapevamo fosse difficile. Dovevamo essere altrettanto bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Questo è un aspetto importante. Bisogna comunque essere positivi perchè la prova è stata positiva, mettiamoci alle spalle questa partita e pensiamo già alla prossima”.

“Il campionato è difficilissimo, lo avevo già detto in estate. A prescindere che ti chiami Benevento, Giugliano, Casertana o altre squadre, ogni gara è complicata soprattutto quando giochi fuori casa dove c’è da battagliare tanto. La partita devi sempre sudartela. Sarà un campionato lungo, bisogna essere lucidi ed avere tanta resistenza mentale perchè chi è più lucido e dà continuità ai risultati si giocherà qualcosa d’importante fino alla fine. Arbitro protagonista in negativo? Io parlo poco degli arbitraggi, non sta a me giudicare l’operato del direttore di gara. Se non siamo stati fortunati a Caserta, lo saremo in futuro“.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***