DALLA SALA STAMPA – Toscano “Grande prestazione. Bisogna essere meno frenetici negli ultimi 16 metri. Jimenez deve lasciare fuori l’extra campo…”

Parla l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano in sala stampa della partita disputata contro il Latina allo stadio “Angelo Massimino”, sottolineando i meriti della propria squadra, gli aspetti migliorabili per il futuro e non solo. Ecco quanto evidenziato:

“L’amarezza nel post gara di Casarano è una testimonianza di quanto i ragazzi ci tengano a raggiungere l’obiettivo prefissato. La prima sconfitta, quella di Cosenza, ce la siamo portata dietro contro il Sorrento. In questo caso, invece, dopo il ko di Casarano ho cercato di fare capire alla squadra ha capito che devi accettare la sconfitta e pensare alla prossima, partendo subito forte, così i ragazzi hanno fatto. Non sembra di entità così grave l’infortunio di Cicerelli. Unico rammarico, non avere chiuso prima la gara come avremmo meritato, viste le tante occasioni prodotte”.

“Non entro nel merito degli arbitraggi. E’ un circuito che non posso controllare. Io devo pensare alla mia squadra, ai giocatori. Dal vivo, quello ai danni di Cicerelli mi è sembrato un intervento molto pericoloso. Sappiamo che è un giocatore che manda facilmente fuori tempo gli avversari, ma a me il fallo è sembrato molto cattivo. Dispiace avere perso Cicerelli dopo un minuto, la squadra però non si è disunita rispetto a quanto successo in alcune frazioni della partita a Casarano, mantenendo la necessaria lucidità contro un avversario che aveva battuto il Benevento e pareggiato con la Salernitana”.

“Non avevo dubbi che Allegretto avrebbe disputato una buona gara. Poteva incontrare qualche difficoltà nella gestione della palla essendo lui un mancino ed in alcune situazioni doveva giocare il pallone col destro. Ci è andata bene. Avevo il dubbio se fare giocare dall’inizio Jimenez o Lunetta, perchè con Allegretto in quella zona di campo Jimenez riusciva a raccordare meglio agevolando, magari, il compito di Allegretto nel trovare più facilmente l’uscita. Lunetta, invece, avresti potuto trovarlo solo nella profondità. Il rischio era di ‘incastrarsi’ in quella zona di campo. Poi è entrato comunque Jimenez e proprio da quella posizione è venuta fuori l’azione del gol, con Lunetta dall’altra parte ad incidere tanto.

“A Casarano ci poteva stare che i subentranti non incidessero allo stesso modo di altre partite, sapevo però anche che sarebbero stati perfetti contro il Latina. Abbiamo portato a casa una partita difficile offrendo una grande prestazione. Forte o Caturano? Anche Caturano ha fatto bene in campo. Posso contare sul contributo di tutti, ad esempio Rolfini. Non mancano i calciatori aventi le caratteristiche funzionali allo sviluppo della gara quando vengono chiamati in causa. Forte ha siglato un gran gol, si è battuto, ha messo a disposizione le proprie qualità al servizio del Catania. Questa è la cosa più importante”.

“Il Latina abbassava un centrocampista, cercando di portarci fuori dalla tana e noi non dovevamo cascarci. La squadra è rimasta compatta, aggressiva. Ci sono avversari che ti fanno giocare di più, altri che chiudono gli spazi. Devi essere bravo a trovare soluzioni, dispiace solo non avere chiuso prima la gara. Io devo cercare di far esprimere i giocatori al massimo. Anche Corbari sta dimostrando di avere assunto padronanza nel ruolo. Con un giocatore più tecnico in mediana magari migliori in termini di palleggio ma nelle transizioni quando perdi palla ti puoi trovare maggiormente sbilanciato. Sulla trequarti Jimenez può raccordare meglio rispetto a Lunetta, ma togliendo quest’ultimo togli profondità in avanti e fatichi di più a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Devi trovare gli equilibri giusti“.

“Al di là del fatto che avremmo potuto concretizzare meglio le occasioni, l’importante è crearle e subire il meno possibile. Solitamente in casa non lasciamo partite in bilico ma questo è un momento in cui in certe zone del campo non hai ricambi, soprattutto dietro e sugli esterni dove la tua pericolosità deve essere più costante. Negli ultimi 16 metri bisogna abbassare i giri, non essere frenetici, mantenere lucidità e serenità. L’ho detto ai ragazzi, perchè possiedono le qualità per fare gol in tanti modi”.

“Casasola? Non mi piace parlare dei singoli. Lui, come tutti, ha fatto un’ottima prestazione. Tiago, al termine della partita di Casarano, disse che l’approccio della squadra non era stato all’altezza e proprio lui si è preso le sue responsabilità facendo in modo di trasferire l’approccio giusto in campo contro il Latina. Siamo insieme a quel gruppo di 4-5 squadre che vuole giocarsi il primo psoto, noi dobbiamo essere più bravi ad arrivare prima degli altri. Quest’anno il livello delle prime della classe si è alzato. Se sei più bravo delle avversarie lo devi dimostrare sempre, oggi non c’è una squadra più forte delle altre concorrenti“.

“Jimenez? Kaleb sa quali sono le sue qualità e cosa può dare alla squadra. Ho parlato tanto con lui in settimana e con altri che avevano bisogno di sentirmi. Sono contento della sua prestazione ma può fare ancora di più per le qualità che possiede. Ci sono queste voci legate al contratto da rinnovare o meno contratto… gli ho detto che un passaggio da effettuare è quello di lasciare fuori l’extra campo concentrandosi sul rettangolo verde, dove lui è in grado di fare tante cose importanti”.

