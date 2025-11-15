DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Meritavamo il pari. Stavolta i cambi non hanno inciso. Episodio sfruttato dal Casarano. Noi ce l’avevamo, ma qualcuno non lo ha portato dalla nostra parte…”

Riportiamo di seguito le parole del tecnico del Catania Mimmo Toscano in sala stampa, a commento della sconfitta di Casarano:

“Ho una mia idea sull’episodio del rigore, la tengo per me, onde evitare il rischio di squalifiche. Episodio che è maturato nel contesto di una partita equilibrata e molto spezzettata, dove il Casarano ha cambiato un pò il suo atteggiamento in termini di propositività e di uomini portati in fase offensiva. Ci hanno affrontato in modo più prudente rispetto al solito mettendo la partita su un livello agonistico alto. Potevamo fare meglio in occasione del gol che ha cambiato gli equilibri e sfruttare un episodio che qualcuno non ha portato dalla nostra parte. Fermo restando che noi avremmo dovuto trovare il modo di renderci più pericolosi. Lo abbiamo fatto bene negli ultimi 15 minuti del primo tempo, muovendoci nel modo giusto”.

“Nella ripresa anche i cambi non hanno inciso come solitamente accade, ma ci può stare, i ragazzi si rifaranno dalla prossima gara. Dovevamo essere più lucidi e maturi per creare situazioni di pericolo. Ci saranno altre partite in cui l’avversario si mette dietro la linea della palla, chiude gli spazi, duella, contrasta, predilige le seconde palle e tu devi essere bravo a trovare soluzioni opportune. Potevamo portare via un risultato che comunque avremmo meritato perchè neanche il Casarano ha creato delle situazioni così clamorose. Il fatto che due dei migliori attacchi del campionato abbiano tirato poco la dice lunga sull’equilibrio della gara”.

“Non siamo stati pericolosi un pò per imprecisione, scelte sbagliate e bravura del Casarano che si è messo lì a lottare, portando a casa con i denti un risultato importate. Gli episodi potevano cambiare un incontro del genere, il Casarano lo ha sfruttato. Noi abbiamo avuto l’episodio ma, ripeto, non lo hanno portato dalla nostra parte. Mi aspettavo un cambio di atteggiamento da parte dei rossazzurri pugliesi e che giocasse Perez in attacco, perchè immaginavo che dovessero chiudere l’emorragia in corso. Abbiamo preparato la partita sapendo questo, ma tu dovevi ribattere colpo su colpo agonisticamente, tenendo in equilibrio la partita per poi, con i cambi, determinare come facciamo solitamente. Stavolta non è stato così”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***