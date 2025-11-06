DE ROSE-LUPERINI: no all’ipotesi di un inserimento in lista

Due calciatori attualmente sotto contratto con il Catania, Francesco De Rose e Gregorio Luperini, non rientrano da mesi nel progetto tecnico rossazzurro. Neppure adesso che mister Toscano non può disporre a centrocampo di Aloi, infortunato e costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico, viene valutata l’ipotesi di un eventuale inserimento in lista di uno dei due calciatori, che restano in uscita. L’allenatore del Catania considera altre soluzioni interne, come la possibilità di utilizzo del classe 2004 Ardijan Chilafi.

Per quanto riguarda De Rose, entro la chiusura della sessione estiva del calciomercato c’era una trattativa imbastita per il trasferimento al Cosenza (piazza graditissima all’ex Cesena) ma non è andata a buon fine. Poi ha formulato un tentativo il Barletta, mancando però le condizioni per definire l’operazione. Relativamente a Luperini, invece, nei mesi scorsi non si è concretizzato alcunchè con il Frosinone e altri club. Era emerso inoltre lo scenario legato ad un possibile trasferimento all’estero del giocatore, ma anche in questo caso fumata nera. Appuntamento rinviato per entrambi alla riapertura del calciomercato.

