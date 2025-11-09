DI GENNARO a Telecolor: “Ci sentiamo forti ma siamo anche molto umili. Il nostro un gruppo vero”

Il vice capitano del Catania Matteo Di Gennaro, ai microfoni di Telecolor parla così dopo la vittoriosa prestazione ai danni del Team Altamura:

“Ho deciso di rimanere in area in occasione del gol, mi sono preso un rischio e ogni tanto nella vita i rischi portano a qualcosa, bravo e fortunato io a trovarmi lì al momento giusto con un cross bello di Casasola. Avevo lasciato un buco dietro e sentivo qualcuno che mi richiamava, ma è andata bene. L’Altamura è una squadra messa bene in campo, conoscevamo i loro punti forti e deboli, abbiamo cercato di attaccare per tutta la partita rischiando qualcosina di più nella ripresa. Siamo una squadra forte, dai giocatori forti qualcosa puoi sempre tirarla fuori. Ci tenevamo a vincere in maniera particolare per Aloi e Chilafi che hanno riportato infortuni non di lieve entità, Martic e Raimo stanno soffrendo da fuori, è stato anche il compleanno del presidente”.

“Non possiamo nasconderci, abbiamo una rosa forte, chi entra e parte dalla panchina fa la differenza. Ci sentiamo forti ma anche molto umili e consapevoli perchè il campionato è pieno d’insidie e l’Altamura non è affatto una squadra materasso, con ottimi giocatori in tutti i ruoli. Quando hai una rosa così importante puoi trovare soluzioni dal nulla inserendo giocatori che ti possono risolvere la partita. Speriamo di recuperare tutti il prima possibile, chiunque entra in campo ci porta risultati. Abbiamo qualità in tanti interpreti che ti mettono nelle condizioni di renderti pericoloso. Se vogliamo realizzare qualcosa di grande abbiamo bisogno del contributo e dei gol di tutti, la squadra è coesa, siamo un gruppo vero e lo stiamo dimostrando, tutti si sacrificano e si danno da fare. Questa è la ricetta fondamentale per vincere”.

