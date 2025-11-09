DI GENNARO: “Contento per la vittoria, buona partita. Altamura squadra organizzata”

Matteo Di Gennaro, difensore del Catania oggi in gol contro il Team Altamura, è intervenuto in sala stampa per parlare della vittoria della sua squadra al Massimino.

“Sono contento per la vittoria – ha dichiarato -. Era una partita spigolosa, noi abbiamo spinto tanto ma non riuscivamo a trovare il gol. Sono felice anche per il presidente che ha fatto il compleanno nei giorni scorsi e rivolgo un pensiero ai compagni infortunati, gli dedichiamo questo successo. Mettiamo pressione alle altre squadre che concorrono con noi. Nella vita bisogna prendere qualche rischio, sono fortunato ad essermi trovato nel posto giusto al momento giusto, per me i tempi per segnare erano maturi. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra organizzata. Abbiamo fatto una buona partita”.

“La differenza rispetto all’anno scorso? C’è stata meno confusione in fase di ritiro. La scorsa stagione abbiamo creato la base, quest’anno abbiamo completato l’opera: il gruppo è compatto e completo. Il primo tempo abbiamo cercato di andare in gol senza però perdere l’equilibrio, nella ripresa davanti ad un pubblico importante dovevamo prenderci qualche rischio, dovevamo spingere di più e l’abbiamo fatto, poi in 7 minuti siamo stati bravi a indirizzarla. La squadra si muove bene, quando si deve ripiegare lo fanno tutti. Copriamo Dini, stiamo lavorando tutti bene. In casa non subiamo, il merito è corale. Ierardi, come tutti i ragazzi dell’organico, è importante per la squadra: sa di aver sbagliato, ma chi lo sostituisce ci fa stare comunque tranquilli”.

