mercoledì, 12 Novembre 2025
DI GENNARO: il difensore inserito da “Tutto C” nella Top 11 della 13/a giornata

foto Catania FC

Autore del gol che ha spianato la strada verso la vittoria del Catania, nel contesto di una partita poi chiusa dalla rete di Cicerelli, Matteo Di Gennaro figura nella Top 11 della 13/a giornata del girone C di Serie C stilata dal portale TuttoC. Premiata la prestazione del difensore contro il Team Altamuta. “E’ lui a sbloccare una partita non giocata benissimo dagli etnei – si legge -. Segue un’azione corale ben orchestrata dai compagni di squadra, si fionda in attacco come fosse un centravanti di sfondamento e la mette alle spalle del portiere esultando in versione ultras sotto la curva. Segnale di mentalità vincente: questo gruppo ha una voglia matta di riportare il popolo rossazzurro in serie B senza passare per i playoff. Benevento e Salernitana sono avvisate”.

