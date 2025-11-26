DI GENNARO: il vice capitano presente nella Top 11 di TuttoC della 15/a giornata

“Senza Ierardi, il miglior difensore del girone C, la retroguardia etnea continua a essere imperforabile tra le mura amiche. 0 gol subiti, un dato incredibile che certifica il buon lavoro della società e della dirigenza in sede di mercato. Super prestazione da parte sua, impeccabile in marcatura su Parigi”. Parla così di Matteo Di Gennaro, difensore e vice capitano del Catania, TuttoC.com. Il portale specializzato sulle vicende del campionato di terza serie inserisce Di Gennaro nella speciale Top 11 della 15/a giornata del girone C. Presente anche l’ex Catania Ertijon Gega, autore del primo gol tra i professionisti con la maglia del Casarano.
Questa la Top 11 nel dettaglio (4-3-3):
Donnarumma – Salernitana
Novella – Potenza
Di Gennaro – Catania
Poli – Team Altamura
Gega – Casarano
Kouan – Cosenza
Di Noia – Trapani
Proia – Casertana
Vavassori – Atalanta U23
Schimmenti – Potenza
Abreu – AZ Picerno
Buscè – Allenatore Cosenza
