DI GENNARO: “Voliamo basso, ostacolo sempre dietro l’angolo. Non volevo lasciare il lavoro a metà. Inglese? Sapeva quello che avrebbe trovato…”

Intervistato da La Casa di C, il difensore rossazzurro Matteo Di Gennaro esprime tutta la voglia sua, e della squadra, di raggiungere un obiettivo importante: la promozione in Serie B. Di Gennaro sottolinea l’importanza di avere confermato diversi componenti del gruppo della passata stagione e l’efficacia dell’inserimento dei nuovi:

”È un bel momento, la piazza capisce che la squadra sta dando tanto, esprimendo tutta se stessa per raggiungere un obiettivo importante. I risultati e le prestazioni stanno trascinando il pubblico e vedere una cornice così è la soddisfazione più grande che c’è. Il pari di Caserta lascia l’amaro in bocca per come è avvenuto. Siamo consapevoli che una vittoria ci avrebbe fatto agganciare la vetta però siamo lì, tutto è rimasto invariato e quindi si riparte per cercare di fare il salto in avanti”.

“Pieraccini è arrivato quest’anno ma si è trovato in un gruppo difensivo collaudato, che aspetta anche il ritorno di Martic. Gli apprezzamenti fanno piacere ma bisogna volare basso: l’ostacolo è sempre dietro l’angolo. Lo scorso anno abbiamo avuto tante difficoltà iniziali, tra cui gli infortuni a centrocampo che ci hanno condizionato. Quest’anno i risultati sono arrivati subito, con la rosa spesso al completo. Superare i momenti no è stato più semplice. Chi è arrivato ha subito avuto a che fare con un collettivo solido, l’ossatura era buona e a rinforzarla sono arrivati uomini veri, che ci hanno aiutato a partire forte“.

“Mi ritengo sempre lo stesso, con le mie certezze e il mio lavoro ad alta intensità. Inglese? Io sono abituato a studiare tutti. Roberto è un amico, abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso. Dispiace per ciò che ha trovato tornando qui ma lo sapeva, ce lo siamo detti: in campo è giusto battagliare, fuori amici come prima”.

“Normale che alla gente faccia piacere battere Salernitana e Benevento ma ci tengo a dire che ogni vittoria, con le insidie che ha la Serie C, è fondamentale per noi. Le lacrime che ho versato all’Adriatico sto cercando, insieme a chi era con me, di trasmetterle ai nuovi. Ero arrivato l’anno scorso con l’obiettivo di contribuire a portare il Catania in B, non sono riuscito e non volevo lasciare il lavoro a metà. Sono rimasto volentieri per raggiungere ciò che ci è sfuggito qualche mese fa. Inutile nasconderci: abbiamo il dovere di inseguire il nostro desiderio fino alla fine. La verità la dirà il campo, spero che personalità e coesione ci portino dove vogliamo, a vincere il campionato”.

