DI TACCHIO: un gol atteso tre anni, raggiunta quota 16 da professionista

“Punto di riferimento nel centrocampo rossoverde, giocatore di categoria superiore”. Così scriveva tre anni fa la stampa ternana su Francesco Di Tacchio, quando mise a segno il suo unico gol con la maglia delle ‘Fere’, in Serie B. Un gol che valse la conquista dei tre punti sul campo del Benevento nei minuti finali del match. Il centrocampista si fece trovare pronto su una corta respinta della difesa sannita, insaccando con un sinistro potente e preciso. Sedeva sulla panchina rossoverde Cristiano Lucarelli che, un mese dopo, avrebbe lasciato il club provando la terza esperienza da allenatore del Catania.

Da allora Di Tacchio non trovò più la via della rete in carriera. Fino ad arrivare al bolide di venerdì scorso, a Caserta, portando momentaneamente in vantaggio il Catania nel primo tempo. Purtroppo per gli etnei e Di Tacchio è arrivato solo un pareggio, rimane però la soddisfazione personale del centrocampista pugliese che aspettava da tre anni questo gol. Si è trattato del sedicesimo centro in campionati professionistici per lui militando anche tra le file di Ascoli, Salernitana, Avellino, Pisa, Virtus Entella, Juve Stabia e Frosinone.

