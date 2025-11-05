DI TACCHIO: il capitano “trascinatore del gruppo”, inserito nella Top 11 della 12/a giornata di TuttoC

C’è anche capitan Francesco Di Tacchio nella consueta Top 11 settimanale del portale nazionale TuttoC.com. Il centrocampista del Catania viene considerato uno dei protagonisti principali della 12/a giornata del girone C di Serie C, meritevole di essere inserito nella formazione Top. Il gol del momentaneo vantaggio rossazzurro a Caserta “lo aveva fatto simile in un Salernitana-Padova, serie B stagione 2018-19. Anche in questo caso prende la mira e calcia dalla distanza mettendola all’angolino. Del resto, oltre ad essere un eccellente ‘cattura-palloni’, ha doti tecniche e balistiche non indifferenti. Trascinatore di un gruppo che non può prescindere da lui”, si legge.

Questa la Top 11 di giornata nel dettaglio (4-3-3):

Viola (Team Altamura); Matino (Salernitana), Cionek (Cavese), Miceli (Monopoli), D’Orazio (Cosenza); Tascone (Salernitana), Di Tacchio (Catania), Proia (Casertana); Volpe (Monopoli), Vavassori (Atalanta U23), Grandolfo (Trapani). Allenatore: Colombo (Monopoli).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***