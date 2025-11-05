mercoledì, 5 Novembre 2025
DI TACCHIO: il capitano “trascinatore del gruppo”, inserito nella Top 11 della 12/a giornata di TuttoC

foto Catania FC

C’è anche capitan Francesco Di Tacchio nella consueta Top 11 settimanale del portale nazionale TuttoC.com. Il centrocampista del Catania viene considerato uno dei protagonisti principali della 12/a giornata del girone C di Serie C, meritevole di essere inserito nella formazione Top. Il gol del momentaneo vantaggio rossazzurro a Caserta “lo aveva fatto simile in un Salernitana-Padova, serie B stagione 2018-19. Anche in questo caso prende la mira e calcia dalla distanza mettendola all’angolino. Del resto, oltre ad essere un eccellente ‘cattura-palloni’, ha doti tecniche e balistiche non indifferenti. Trascinatore di un gruppo che non può prescindere da lui”, si legge.

Questa la Top 11 di giornata nel dettaglio (4-3-3):
Viola (Team Altamura); Matino (Salernitana), Cionek (Cavese), Miceli (Monopoli), D’Orazio (Cosenza); Tascone (Salernitana), Di Tacchio (Catania), Proia (Casertana); Volpe (Monopoli), Vavassori (Atalanta U23), Grandolfo (Trapani). Allenatore: Colombo (Monopoli).

