‘Diamo un calcio all’indifferenza’: torneo di calcio in memoria dell’ex rossazzurro Manuel Puglisi

Mercoledì 5 novembre in piazza Don Pino Puglisi (per i catanesi Piazza Barcellona), si è svolto il secondo Memorial dedicato a Manuel Puglisi, promessa del calcio siciliano cresciuto nel settore giovanile del Catania (37 gare giocate con la maglia della Berretti rossazzurra condite da una rete, il difensore si era messo in evidenza anche con gli Under 17) e scomparso prematuramente il 20 settembre 2023. Memorial organizzato dai genitori di Manuel con la collaborazione dell’Aifvs (Associazione Italiana Famigliari Vittime delle Strade) ed il patrocinio del Comune di Catania.

Hanno partecipato alcune società dilettantistiche del panorama calcistico catanese, radunando tanti giovani calciatori classe 2016/2017 ed i numero genitori che, insieme agli amici, hanno ricordato Manuel. “Diamo un calcio all’indifferenza“, questo lo slogan del torneo allo scopo di abbattere le differenze sociali e culturali favorendo uno spirito di aggregazione e socializzazione fra giovani. Particolarmente toccante l’intervento del papà di Manuel, il signor Rosario Puglisi, che ha condiviso il seguente messaggio: “Utilizziamo la testa quando guidiamo e indossiamo il casco!”. La giornata è stata vissuta in un contesto dove a vincere sono stati i volti sorridenti dei ragazzi che hanno partecipato alle partite di calcio mantenendo vivo il ricordo di Manuel.

