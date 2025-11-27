DIEGO SIMEONE, le parole di Chivu: “Lo ammiravo già ai tempi del Catania”

Il tecnico dell’Inter Christian Chivu parla di Diego Pablo Simeone, allenatore con trascorsi anche sulla panchina del Catania (centrando la salvezza nella stagione 2009/10) e da 14 anni al timone dell’Atletico Madrid. L’esperienza di Catania è stata fondamentale per il ‘Cholo’, un ottimo trampolino di lancio.

Alla guida del team spagnolo, Simeone ha vinto due campionati, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due volte l’Europa League e due Supercoppe europee. “Conosco la sua carriera e cosa ha fatto per la nazionale argentina e in Italia. L’ho affrontato quando allenava il Catania, lo ammiravo e lo guardavo: mi è sempre piaciuto. Da allenatore ha trasmesso le idee sue fin dall’inizio, 14 anni in una società non sono pochi. Trasmette sempre le sue idee. Spero di fare una carriera importante come lui”, le parole di Chivu evidenziate da tuttomercatoweb.com.

