giovedì, 27 Novembre 2025
HomeCuriositàDIEGO SIMEONE, le parole di Chivu: "Lo ammiravo già ai tempi del...
CuriositàEx RossoazzurriInterviste

DIEGO SIMEONE, le parole di Chivu: “Lo ammiravo già ai tempi del Catania”

Redazione
By Redazione
0
148

Il tecnico dell’Inter Christian Chivu parla di Diego Pablo Simeone, allenatore con trascorsi anche sulla panchina del Catania (centrando la salvezza nella stagione 2009/10) e da 14 anni al timone dell’Atletico Madrid. L’esperienza di Catania è stata fondamentale per il ‘Cholo’, un ottimo trampolino di lancio.

Alla guida del team spagnolo, Simeone ha vinto due campionati, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due volte l’Europa League e due Supercoppe europee. “Conosco la sua carriera e cosa ha fatto per la nazionale argentina e in Italia. L’ho affrontato quando allenava il Catania, lo ammiravo e lo guardavo: mi è sempre piaciuto. Da allenatore ha trasmesso le idee sue fin dall’inizio, 14 anni in una società non sono pochi. Trasmette sempre le sue idee. Spero di fare una carriera importante come lui”, le parole di Chivu evidenziate da tuttomercatoweb.com.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: “Importante stare vicini a Cicerelli. Chi giocherà darà il meglio di se stesso. A Picerno non basterà il 90%. Pronti a ribattere colpo su colpo”
Articolo successivo
AZ PICERNO-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency