DONNARUMMA a Telecolor: “C’è rammarico, Ierardi sa di aver sbagliato ma noi siamo uniti e lavoreremo per tornare a vincere”

Daniele Donnarumma ai microfoni di Telecolor commenta il 2-2 di Caserta. “C’è rammarico per com’è andata – ha dichiarato -. Ierardi sa di aver sbagliato, si è scusato. Mancava poco per portare a casa la vittoria, purtroppo non è arrivata. Siamo stati stupidi a cadere nelle loro provocazioni. Noi cercheremo già da domenica prossima di tornare al successo. Il calcio è fatto di episodi, non c’è da gettare la croce addosso a nessuno, anche per la circostanza del rigore. Ci sta soffrire, nel primo tempo abbiamo aggredito molto alto per cercare di impedire a loro di fare possesso palla. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ di più”.

“Siamo comunque un gruppo coeso. Il rosso, inevitabilmente ha condizionato il finale, comunque io cerco di guardare il bicchiere mezzo pieno, e da domani ricominciamo a lavorare. Felice per il gol, sicuramente, ma speravo potesse valere la vittoria. Ad ogni modo questo è un punto importante, per noi resta un buon momento. Meno intensità rispetto ad altre partite? Non è una questione di attenzione e concentrazione, ovviamente non si può reggere un ritmo alto a lungo, ogni tanto bisogna rifiatare. Secondo me non siamo stati meno intensi, dobbiamo sempre sforzarci di essere lucidi”.

