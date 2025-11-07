ESCLUSIVA – Magra (Sindaco Mascalucia): “Torre del Grifo torni ad essere luogo vivo e attrattivo. Già avuto contatti con Grella”

Vincenzo Antonio Magra, Sindaco di Mascalucia, è intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com per fare il punto sulla vicenda legata all’acquisizione da parte del Catania FC del centro sportivo Torre del Grifo Village, sottolineandone l’importanza per il territorio e l’impatto rilevante che può generare per la società rossazzurra e l’intera comunità.

Che valore ha per Mascalucia il centro sportivo di Torre del Grifo, sia sul piano economico che di immagine?

“Torre del Grifo è una struttura che, pur trovandosi oggi in uno stato di abbandono, conserva un valore simbolico e strategico enorme per Mascalucia. Parliamo di un complesso che ha rappresentato per anni un’eccellenza a livello nazionale e che ha dato lustro al nostro territorio, contribuendo a far conoscere Mascalucia ben oltre i confini provinciali. Il suo recupero non è solo una questione sportiva, ma anche economica e identitaria: la riapertura del centro potrà ridare impulso all’indotto locale e restituire al territorio un punto di riferimento per lo sport, la formazione e la socialità. La speranza è che, con il nuovo corso del Catania, Torre del Grifo possa tornare a essere un luogo vivo e attrattivo, come merita”.

La vostra amministrazione ha seguito l’iter competitivo? Avete già avuto dei contatti con la proprietà del Catania?

“Abbiamo seguito con attenzione tutto l’iter, consapevoli dell’importanza che Torre del Grifo riveste per il nostro territorio. La notizia della vendita è positiva, perché segna un nuovo inizio per un complesso sportivo che merita di tornare a essere un punto di riferimento per lo sport e per la comunità. Con l’amministratore delegato Vincenzo Grella abbiamo già avuto contatti istituzionali cordiali e costruttivi, e siamo pronti a collaborare in ogni forma utile per valorizzare al meglio questa struttura e integrarla nelle dinamiche di sviluppo territoriale di Mascalucia”.

Segue le vicende del Catania da tifoso? Avere a disposizione delle strutture di un certo valore è sicuramente un valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi sportivi. Lei che ne pensa?

“Come tanti cittadini del nostro territorio, seguo con affetto e partecipazione le vicende del Catania. La rinascita della società e il ritorno a pieno regime di Torre del Grifo rappresentano segnali importanti per tutto il movimento sportivo siciliano. Disporre di strutture moderne e funzionali è fondamentale per pianificare una crescita solida e duratura, e sono certo che la nuova proprietà saprà valorizzarle nel migliore dei modi. Da parte del Comune di Mascalucia c’è piena disponibilità a favorire percorsi di collaborazione che possano generare benefici reciproci e rafforzare il legame tra sport, territorio e comunità”.

