ESCLUSIVA | Reginaldo: “Fare parte del Catania per un giocatore è il massimo. Toscano grande lavoratore sul campo. Ho ancora voglia di giocare”

Arrivato in Italia nel 2000 scovato dal Treviso e successivamente affermatosi in Serie A indossando le casacche di Fiorentina, Parma e Siena. In carriera ha vestito anche la maglia del Catania tra il 2020 e il 2021. Abbiamo raggiunto telefonicamente Reginaldo ripercorrendo i suoi trascorsi in rossazzurro, il rapporto instaurato con mister Toscano alla Reggina, la realtà calcistica di Picerno e la passione che gli permette di andare avanti. L’attaccante brasiliano, 42 anni compiuti a luglio, gioca infatti in Seconda Categoria campana con il Magma Napoli e in futuro vorrebbe rimanere nel mondo del calcio.

Quali ricordi conservi dell’anno in cui hai giocato a Catania?

«I ricordi sono belli perché comunque fare parte e dare qualcosa ad una società e a una tifoseria come quella di Catania per un giocatore è il massimo, quindi sono stato contentissimo di aver fatto parte di quella rosa ma deluso perché secondo me potevamo andare più avanti nei play-off nonostante avessimo avuto tante difficoltà. Siamo usciti alla prima in casa (1-3 con il Foggia, ndr) ma potevamo dare molto più per la società Catania».

In rossazzurro hai avuto come tecnici Giuseppe Raffaele e Francesco Baldini. Cosa ti hanno dato questi due allenatori?

«Baldini mi ha dato una carica notevole. È allenatore serio, che lavora veramente con intensità e quindi quando è arrivato lui abbiamo cambiato un po’ ruolino di risultati, a livello di gioco e di tutto. Raffaele è un allenatore che lasciava fare di più al giocatore, fermo restando che ha le sue idee. Con il passare degli anni è migliorato, ha studiato perché comunque successivamente ha fatto sempre bene, sia quando è tornato a Potenza, poi a Cerignola e adesso sta facendo benissimo con la Salernitana. Entrambi tutto sommato mi hanno lasciato qualcosa».

La formazione etnea attualmente è guidata da Mimmo Toscano, con il quale hai vinto un campionato di Serie C a Reggio Calabria. Che tipo di rapporto sei riuscito ad instaurare con il mister?

«Con il mister ho un bel rapporto, ci scambiamo messaggi spesso. Quando è arrivato a Catania io gli ho augurato una buona stagione, anche se non è andata bene l’anno scorso. Ho visto che la società lo ha riconfermato e quindi ha ripagato il lavoro e la persona seria che è. A Reggio abbiamo vinto il campionato non avendo nessuna divergenza, è un allenatore bravissimo che conta molto sul gruppo e lavora tanto sul campo. È un grandissimo allenatore che stimo tantissimo, ho bel rapporto con lui e gli auguro possa fare qualcosa di buono come in tutte le squadre in cui è passato, in questo caso portando il Catania alla vittoria del campionato».

Come vedi il Girone C di Serie C di quest’anno con tante formazioni coinvolte nella lotta promozione?

«Mai come quest’anno ci sono tante squadre attrezzate che hanno preso giocatori mirati su richiesta degli allenatori. Ci sono tante formazioni che possono dire la loro. È un campionato veramente combattuto e lo sarà sino alla fine secondo me».

Chiusa l’esperienza catanese ti sei trasferito a Picerno, squadra in cui hai lasciato il segno (56 presenze e 10 reti nel biennio 2021-2023, ndr). Che tipo di realtà di calcio è quella lucana?

«Picerno è una realtà veramente bella, dove c’è gente seria che lavora per bene. Per essere una realtà così piccola, ti senti come un giocatore di Serie A perché le persone che lavorano dentro la società non ti fanno mancare niente e sono precisi in tutto. Io ho lasciato qualcosa a loro e loro hanno lasciato qualcosa a me, insegnandomi che nonostante non ci siano tanti tifosi, tante TV ti permettono di lavorare con serenità. Quando vai in campo affrontando formazioni di blasone, queste devono stare attente perché Picerno si fa rispettare. Sono tre-quattro anni che la squadra fa sempre bene, con mister Bertotto spero e penso si riescano a salvare. Al di là di questo i tifosi, che siano 1500 o 2000, sono sempre allo stadio a darti una mano, un sostegno in più. Che vinca o che perda loro ci sono sempre. Noi dicevamo la nostra anche fuori, però in casa qualsiasi squadra veniva doveva sudare veramente sette camicie per batterci».

Attualmente militi con il Magma Napoli in Seconda Categoria Campana. È la passione per questo sport il segreto che ti permette di andare avanti?

«Sappiamo che prima o poi dobbiamo abbandonare i campi da gioco. Io finché avrò questa voglia che ho dentro e la possibilità di dare qualcosa sul campo ai ragazzi lo farò, dopodiché prenderò una scelta sempre votata al calcio per stare in mezzo a quello che so fare. Vorrei restare nel mondo del calcio. Spero di riuscirci ma non è facile perché comunque allenatori ce ne sono parecchi a casa senza lavoro, procuratori ce ne sono veramente tanti, vediamo. Non so quando smetterò di giocare, se l’anno prossimo o fra due anni, di sicuro appena smetterò sarò pronto per fare altre scelte».

Si ringrazia Reginaldo per la gentile concessione dell’intervista.

