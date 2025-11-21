venerdì, 21 Novembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Chiricò: “Catania, avevo il dente avvelenato…”

foto Catania FC

Autore di 9 gol e 6 assist in questo campionato dopo 14 giornate, l’ex attaccante del Catania Cosimo Chiricò – ora in forza al Casarano – concede un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“I miei trascorsi al Catania? Credo di non essere stato apprezzato in Sicilia, avevo il dente avvelenato ma la cosa più importante era una vittoria di gruppo dopo quei risultati negativi. Le cose non sono andate come speravo, ora a Casarano mi sto riprendendo pian piano quello che ho lasciato negli ultimi anni. Ho giocato un po’ in Serie B, ma non ancora in A. Ho 34 anni e non dico che sia impossibile, ma è difficile. Spero un giorno di poter festeggiare la B con il Casarano. Però anche solo per due minuti, darei tutto per poter raccontare ai miei figli di aver giocato in A”.

“Sapevo di stare bene mentalmente e fisicamente, ma questi numeri sorprendono anche me. Sono contentissimo per me e per la stagione che stiamo facendo tutti insieme. Tornando a casa ho trovato il mio equilibrio mentale e familiare, credo che sia questa la cosa che mi sta dando la forza di fare determinati numeri. E’ la prima volta in carriera che indosso la 10, è una maglia importante che volevo a tutti i costi perché quando scendo in campo sento di dover dare tutto e qualcosa in più. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare un girone molto difficile, secondo me il più complicato degli ultimi 15 anni”.

