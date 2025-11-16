domenica, 16 Novembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Del Core: “Catania, spero sia l’anno giusto per la B. Quella maglia la porterò sempre con me”

L’ex attaccante Umberto Del Core, eroe nell’anno della promozione del Catania in Serie A avendo siglato il gol che permise ai rossazzurri di ritrovare la massima divisione dopo 23 anni di attesa contro l’Albinoleffe, concede una breve intervista a Telecolor. Queste le sue parole:

“Emozione indimenticabile, quel giorno è stato incredibile. Si fa fatica a dimenticarlo. Ricordo che Lo Monaco mi diede uno schiaffo dopo il gol. Sono felicissimo di avere lasciato un pezzo di storia a Catania, spero che quest’anno gli etnei arrivino in B. La maglia rossazzurra con cui misi a segno la rete del salto in Serie A la terrò sempre con me, ovunque andrò. Ringrazio tutta Catania perchè sono stato bene, vi porto nel mio cuore. Seguo il Catania, quest’anno la società ha speso tanti soldi per allestire una squadra fortissima. Spero sia l’anno giusto per la promozione”.

