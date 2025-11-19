mercoledì, 19 Novembre 2025
EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Ripartire in panchina? Non mi spaventa nulla”

foto Catania FC

Nei mesi scorsi Cristiano Lucarelli ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania. L’allenatore livornese attende l’occasione giusta per ripartire. Di recente è stato accostato alla panchina del Livorno ma, per sua stessa ammissione, non c’erano le condizioni per allenare lì pur essendo un grande ex: “Senza un progetto chiaro e ambizioso non vorrei allenare a casa mia, perché tutto quello che potevo fare l’ho fatto da calciatore. E anche nel ruolo di allenatore vorrei avere certe dinamiche che consentano di fare il meglio possibile”. L’ex allenatore del Catania, ai microfoni di TMW ha aggiunto: “Ho allenato anche in condizioni non semplici, penso a Viareggio, a Messina, al secondo anno a Catania: non mi spaventa nulla. Ma vorrei almeno un campo decente per allenare la squadra, undici casacche e dei palloni: alle volte, però, viene difficile anche avere questo…”.

