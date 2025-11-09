EX ROSSAZZURRI: Montalto, già al capolinea la seconda esperienza con la Reggina

Archiviata la difficile avventura con la maglia del Catania, è durata pochissimo la seconda esperienza di Adriano Montalto alla Reggina (aveva già indossato la maglia amaranto qualche stagione addietro, da protagonista, ndr) dopo essere stato annunciato dal club come uno dei più importanti acquisti del mercato estivo. Con uno scarno comunicato la società calabrese ha annunciato la risoluzione consensuale. Montalto saluta avendo riportato in questa stagione 7 presenze, un solo gol e un cartellino rosso che gli è valso tre giornate di squalifica. “Ha sempre fatto il suo dovere nel migliore modo possibile, allenandosi bene. Poi la situazione successiva è nata da decisioni della società, ma i dettagli può riferirli solo la dirigenza, sicuramente non è stata una decisione tecnica”, le parole dell’allenatore Alfio Torrisi riprese da citynow.it.

