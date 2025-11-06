EX ROSSAZZURRI: Oliveira, via all’esperienza da tecnico del Venezia Femminile

Riparte dalla Prima Squadra Femminile del Venezia FC, l’ex attaccante rossazzurro Luis Oliveira che ha firmato con i lagunari un contratto valido fino al termine della stagione 2025/2026. Nato a São Luís (Brasile) nel 1969 e di nazionalità belga, dopo avere lasciato il calcio giocato ha intrapreso la carriera da tecnico guidando Muravera, Pro Patria e Floriana FC nella Premier League maltese, per poi tornare in Italia lavorando con le giovanili di Villanova di Camposampiero, Galaxy FC, Campodarsego e con il Riccione Femminile in Serie C. “Porterò la mia esperienza alle ragazze, lavorando su tecnica e mentalità. Darò tutto me stesso per fare bene in questa nuova avventura”, ha dichiarato Oliveira, pronto ad iniziare il suo nuovo percorso sulla panchina del Venezia FC Femminile.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***