giovedì, 6 Novembre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriEX ROSSAZZURRI: Oliveira, via all'esperienza da tecnico del Venezia Femminile
Ex Rossoazzurri

EX ROSSAZZURRI: Oliveira, via all’esperienza da tecnico del Venezia Femminile

Redazione
By Redazione
0
15

Riparte dalla Prima Squadra Femminile del Venezia FC, l’ex attaccante rossazzurro Luis Oliveira che ha firmato con i lagunari un contratto valido fino al termine della stagione 2025/2026. Nato a São Luís (Brasile) nel 1969 e di nazionalità belga, dopo avere lasciato il calcio giocato ha intrapreso la carriera da tecnico guidando Muravera, Pro Patria e Floriana FC nella Premier League maltese, per poi tornare in Italia lavorando con le giovanili di Villanova di Camposampiero, Galaxy FC, Campodarsego e con il Riccione Femminile in Serie C. “Porterò la mia esperienza alle ragazze, lavorando su tecnica e mentalità. Darò tutto me stesso per fare bene in questa nuova avventura”, ha dichiarato Oliveira, pronto ad iniziare il suo nuovo percorso sulla panchina del Venezia FC Femminile.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-TEAM ALTAMURA: alla scoperta della squadra di mister Mangia
Articolo successivo
DE ROSE-LUPERINI: no all’ipotesi di un inserimento in lista
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency