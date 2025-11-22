sabato, 22 Novembre 2025
HomeCatania NewsEx RossoazzurriEX ROSSAZZURRI: 'Papu' Gomez torna in campo dopo due anni di squalifica
Ex RossoazzurriSerie B

EX ROSSAZZURRI: ‘Papu’ Gomez torna in campo dopo due anni di squalifica

Redazione
By Redazione
0
95
Alejandro Gomez

Ha rimesso piede sul rettangolo di gioco, l’ex rossazzurro Alejandro Gomez, dopo la pesante squalifica di due anni. Gomez ha giocato la sua prima partita con la maglia del Padova in Serie B, subentrando a Seghetti nel corso della ripresa contro il Venezia. Esordio con sconfitta (0-2) per il ‘Papu’, che in estate ha firmato un contratto biennale con i patavini, ma finalmente è arrivato il ritorno in campo dopo un calvario iniziato nel 2022, quando si sottopose ad un controllo antidoping.

Gomez conobbe l’esito il 20 ottobre 2023, con un risultato pesantissimo. La sentenza dei due anni di squalifica arrivò quando l’argentino aveva appena firmato per il Monza – dopo aver giocato per tre anni e mezzo al Siviglia – e dopo sole due partite con i brianzoli venne fermato dalla FIFA per la positività alla Terbutalina, un farmaco broncodilatatore che agisce rilassando i muscoli delle vie respiratorie. Gomez non ha mai accettato la squalifica, difendendosi sempre dalle accuse di doping per via dell’utilizzo di uno sciroppo per la tosse del figlio.

“Se prendi cocaina o ti fumi una canna ti becchi sei mesi. Io ho preso due anni per aver preso lo sciroppo per la tosse di mio figlio. Chi se lo mette in testa? Ero davvero arrabbiato, davvero furioso. All’inizio ho avuto difficoltà a guardare il calcio; ho spento la televisione. Per me, il calcio era morto. Mi sono isolato e ho iniziato a lavorare con uno psicologo perché era un circolo vizioso da cui non riuscivo a uscire”, disse alla stampa argentina. Adesso il ‘Papu’, all’età di 37 anni, dopo avere trascorso un lunghissimo periodo difficile si è messo tutto alle spalle. Motivato a dare il massimo in campo e ritrovando la gioia di giocare a calcio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: colpi esterni di Picerno, Casarano e Casertana. Trapani ok, pari Siracusa in extremis
Articolo successivo
FAI LA FORMAZIONE: Catania-Latina, sostituisciti a Toscano
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency