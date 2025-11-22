EX ROSSAZZURRI: ‘Papu’ Gomez torna in campo dopo due anni di squalifica

Ha rimesso piede sul rettangolo di gioco, l’ex rossazzurro Alejandro Gomez, dopo la pesante squalifica di due anni. Gomez ha giocato la sua prima partita con la maglia del Padova in Serie B, subentrando a Seghetti nel corso della ripresa contro il Venezia. Esordio con sconfitta (0-2) per il ‘Papu’, che in estate ha firmato un contratto biennale con i patavini, ma finalmente è arrivato il ritorno in campo dopo un calvario iniziato nel 2022, quando si sottopose ad un controllo antidoping.

Gomez conobbe l’esito il 20 ottobre 2023, con un risultato pesantissimo. La sentenza dei due anni di squalifica arrivò quando l’argentino aveva appena firmato per il Monza – dopo aver giocato per tre anni e mezzo al Siviglia – e dopo sole due partite con i brianzoli venne fermato dalla FIFA per la positività alla Terbutalina, un farmaco broncodilatatore che agisce rilassando i muscoli delle vie respiratorie. Gomez non ha mai accettato la squalifica, difendendosi sempre dalle accuse di doping per via dell’utilizzo di uno sciroppo per la tosse del figlio.

“Se prendi cocaina o ti fumi una canna ti becchi sei mesi. Io ho preso due anni per aver preso lo sciroppo per la tosse di mio figlio. Chi se lo mette in testa? Ero davvero arrabbiato, davvero furioso. All’inizio ho avuto difficoltà a guardare il calcio; ho spento la televisione. Per me, il calcio era morto. Mi sono isolato e ho iniziato a lavorare con uno psicologo perché era un circolo vizioso da cui non riuscivo a uscire”, disse alla stampa argentina. Adesso il ‘Papu’, all’età di 37 anni, dopo avere trascorso un lunghissimo periodo difficile si è messo tutto alle spalle. Motivato a dare il massimo in campo e ritrovando la gioia di giocare a calcio.

