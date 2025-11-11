EX ROSSAZZURRI – Passiatore: “Pastore uomo di calcio, lavora sul pratico. Toscano fa bene a non nascondersi”

Qualche settimana addietro era intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, soffermandosi anche sui suoi trascorsi con la maglia del Catania. Ricordando, in particolare, l’adrenalina che gli trasmetteva il calore dei tifosi rossazzurri. Francesco Passiatore, oggi allenatore dell’Enna Calcio, ospite di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Corner’ è tornato a parlare del Catania, reduce dalla vittoria contro il Team Altamura. Ecco un estratto delle sue parole:

“Ho giocato con Pastore a Taranto, lo conosco anche come ragazzo. Guarda tanto calcio, lui lavora molto sul pratico. Le figurine non gli garbano tanto, anche perchè quello di C è un campionato dove se non hai corsa e intensità diventa difficile. L’anno scorso il Catania aveva 2-3 giocatori con esperienza a grandissimi livelli ma hanno faticato ad integrarsi a questo tipo di calcio dove spesso gli episodi fanno la differenza. La capacità di giocare bene a volte lascia il tempo che trova, bisogna essere concreti ed essenziali“.

“La Salernitana ha fatto bene nonostante abbia cambiato tanto nella rosa. Adesso non sta andando come all’inizio ma ci sta, vive un momento che è fisiologico, c’è un discorso legato anche alla condizione fisica dei giocatori. Il Catania rispetto alle altre concorrenti ha una profondità della rosa diversa. Il Catania possiede in panchina un’altra squadra di potenziali titolari. Questo aspetto fa la differenza tra una squadra che vuole vincere il campionato e una che prova a vincerlo”.

“L’allenatore deve mentalizzarsi e mentalizzare la squadra, dare sicurezza allo spogliatoio, alla città. Per noi allenatori avere i giocatori forti in rosa è importante, ma poi devi andare lì e lavorarci. Toscano fa bene a non nascondersi. Deve farlo in una piazza come Catania, avendo equilibrio e razionalità anche nel confronto con i giocatori. Toscano è un bravo allenatore. Quando l’ho sentito un pò di tempo fa e lui era a cena in un noto locale di Catania, parlammo 5-6 minuti e mi disse «Ciccio, allenare a Catania è pesante». Tu, allora, devi trovare la via giusta dimostrando di essere vero, te stesso perchè il tifoso catanese è passionale, ti segue”.

