EX ROSSAZZURRI – Spinesi: “Sottil? Bianco? Sono usciti dalla scuola di Pasquale Marino”

L’ex bomber del Catania Gionatha Spinesi, nel concedere un’intervista ai colleghi di tuttobari.com sottolinea l’importanza che ha avuto il tecnico ex rossazzurro Pasquale Marino nel processo di crescita da allenatori di Andrea Sottil e Paolo Bianco, che attualmente guidano con eccellenti risultati Modena e Monza. Proprio con loro Spinesi ha condiviso l’esperienza nelle vesti di calciatore a Catania: “Volevo sottolineare il fatto che molti degli attuali allenatori in B sono usciti dalla scuola di Pasquale Marino. Basti pensare allo stesso Caserta, ma anche a Sottil e Bianco. Ci siamo ritrovati tutti insieme, contemporaneamente, a giocare a Catania sotto la gestione di Marino. Inevitabilmente tutti loro hanno ben appreso i suoi insegnamenti e ora li stanno mettendo in pratica, proponendo un calcio di ottimo livello”, le sue parole.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***