FAI LA FORMAZIONE: Picerno-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre all’AZ Picerno di Valerio Bertotto, avversario del Catania per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match AZ Picerno-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Donato Curcio” – fischio d’inizio dell’incontro sabato alle ore 14:30 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
