FILOGRANA SERGIO (Pres. Casarano): “Momento tremendo, basta. Sabato arriva il Catania, tiriamo fuori orgoglio, qualità e carattere!”

Il Casarano ha riportato la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Il presidente dei pugliesi Antonio Filograna Sergio chiede alla squadra d’invertire la rotta. Queste le parole più significative evidenziate:

“Il momento negativo sicuramente richiede una doverosa riflessione, attenta ed analitica da parte di tutti: società, squadra e staff tecnico. Non possiamo certo nascondere la delusione e la frustrazione di 4 sconfitte consecutive in campionato soprattutto per il modo in cui sono maturate. Perdere fa parte delle regole dello sport e del calcio, ma perdere così in malo modo prendendo valanghe di gol, è qualcosa che fa ancora più male delle sconfitte. Sono venute fuori le solite fragilità figlie di errori tecnici singoli e collettivi e di sbavature che hanno inciso sul pesante risultato finale. Eppure anche se stavamo perdendo 2 a 1 avevo la convinzione che non avremmo perso soprattutto per lo spirito di reazione che i ragazzi stavano dimostrando. Poi come sempre accade ultimante ricadiamo sempre negli stessi errori e ci sciogliamo“.

“Nelle ultime 4 partite abbiamo preso 13 gol segnandone appena 3. Questo è un dato allarmante su cui bisogna riflettere attentamente e nelle ultime settimane questo trend si sta palesando continuamente purtroppo. Eppure un mese fa non vi erano queste avvisaglie sia per il gioco brillante che riuscivamo ad esprimere sia per gli ottimi risultati conseguiti fino a quel momento. Da un mese ad oggi qualcosa evidentemente si è inceppato e non è andato come doveva, ed ora sta a tutti noi capire e soprattutto trovare le soluzioni migliori per mettere un freno a questa emorragia”.

“Da questa situazione se ne viene fuori solo con il lavoro, il carattere, la voglia di lottare, l’attenzione ai particolari, l’unità d’intenti e soprattutto con una mentalità forte, positiva, coesa che non cada in fragilità ma che sia invece “rabbia agonistica”. Ora è necessario che ognuno metta fuori tutte le qualità, tutto l’orgoglio, tutto il carattere e la massima condivisione per riuscire a far finire questo tremendo momento: e sabato ci aspetta il Catania. Facciamo finire questo momento perché questo è l’impegno che dobbiamo assumerci. Ora non è il momento di abbatterci… ora è il momento di reagire e di ribellarci a tutte le negatività, tutti insieme! In un modo o nell’altro questo momento lo dobbiamo far finire e la società farà tutto il possibile”.

