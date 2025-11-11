martedì, 11 Novembre 2025
HomeIntervisteFILOGRANA SERGIO (Pres. Casarano): "Momento tremendo, basta. Sabato arriva il Catania, tiriamo...
IntervisteLega ProProssimo Avversario

FILOGRANA SERGIO (Pres. Casarano): “Momento tremendo, basta. Sabato arriva il Catania, tiriamo fuori orgoglio, qualità e carattere!”

Redazione
By Redazione
0
372
foto Corriere Salentino

Il Casarano ha riportato la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Il presidente dei pugliesi Antonio Filograna Sergio chiede alla squadra d’invertire la rotta. Queste le parole più significative evidenziate:

“Il momento negativo sicuramente richiede una doverosa riflessione, attenta ed analitica da parte di tutti: società, squadra e staff tecnico. Non possiamo certo nascondere la delusione e la frustrazione di 4 sconfitte consecutive in campionato soprattutto per il modo in cui sono maturate. Perdere fa parte delle regole dello sport e del calcio, ma perdere così in malo modo prendendo valanghe di gol, è qualcosa che fa ancora più male delle sconfitte. Sono venute fuori le solite fragilità figlie di errori tecnici singoli e collettivi e di sbavature che hanno inciso sul pesante risultato finale. Eppure anche se stavamo perdendo 2 a 1 avevo la convinzione che non avremmo perso soprattutto per lo spirito di reazione che i ragazzi stavano dimostrando. Poi come sempre accade ultimante ricadiamo sempre negli stessi errori e ci sciogliamo“.

Nelle ultime 4 partite abbiamo preso 13 gol segnandone appena 3. Questo è un dato allarmante su cui bisogna riflettere attentamente e nelle ultime settimane questo trend si sta palesando continuamente purtroppo. Eppure un mese fa non vi erano queste avvisaglie sia per il gioco brillante che riuscivamo ad esprimere sia per gli ottimi risultati conseguiti fino a quel momento. Da un mese ad oggi qualcosa evidentemente si è inceppato e non è andato come doveva, ed ora sta a tutti noi capire e soprattutto trovare le soluzioni migliori per mettere un freno a questa emorragia”.

“Da questa situazione se ne viene fuori solo con il lavoro, il carattere, la voglia di lottare, l’attenzione ai particolari, l’unità d’intenti e soprattutto con una mentalità forte, positiva, coesa che non cada in fragilità ma che sia invece “rabbia agonistica”. Ora è necessario che ognuno metta fuori tutte le qualità, tutto l’orgoglio, tutto il carattere e la massima condivisione per riuscire a far finire questo tremendo momento: e sabato ci aspetta il Catania. Facciamo finire questo momento perché questo è l’impegno che dobbiamo assumerci. Ora non è il momento di abbatterci… ora è il momento di reagire e di ribellarci a tutte le negatività, tutti insieme! In un modo o nell’altro questo momento lo dobbiamo far finire e la società farà tutto il possibile”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI – 11 novembre 1979: Barlassina-gol, il Catania inizia una lunga serie di risultati utili consecutivi
Articolo successivo
VERSO CASARANO-CATANIA: da Pinto a Chiricò, gli ex di turno con un volto catanese ed il fratello di Marco Giampaolo nello staff pugliese
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency