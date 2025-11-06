FORTE-CATURANO: finora in campo dall’inizio l’uno o l’altro, ma la coesistenza è possibile

Capiterà di vedere giocare sia Caturano che Forte? Per adesso mister Toscano ha preferito puntare dal 1′ sul centravanti prelevato in estate dall’Ascoli. Caturano è sceso in campo quattro volte, partendo dalla panchina e prendendo in tre occasioni il posto di Forte in corso d’opera, in una circostanza sostituendo Lunetta. La soluzione più spesso adottata dal tecnico calabrese è l’utilizzo di un’unica punta con due trequartisti a supporto, talvolta piazzando due attaccanti ma mai Caturano e Forte insieme.

Nel corso della stagione, tuttavia, immaginiamo che possa giungere il momento di vedere entrambi gli attaccanti esprimersi in coppia. Lo stesso Toscano, a mezzo stampa, ha ammesso che esiste la possibilità di una coesistenza tra i due. “Quando ha dei calciatori forti, non ci sono problemi a metterli insieme, devi trovare il giusto feeling e modo di stare in campo”, le parole di Toscano un pò di tempo fa a riguardo. Tra l’altro, attraverso un messaggio social pubblicato nel post gara di Cavese-Catania, Caturano ha sottolineato: “Spegniamo queste voci che dicono che siamo rivali perchè ci giochiamo la maglia per il posto da titolare, noi lottiamo per la stessa maglia“. La risposta di Forte: “Difendiamo gli stessi colori, la stessa città, siamo compagni di stanza e sono contento di averti qua. Le squadre forti hanno bisogno di giocatori forti. Quindi dobbiamo lottare insieme”.

Segno che si pensa al bene comune: il Catania. A prescindere da chi gioca, di volta in volta, l’importante è farsi trovare pronti al momento opportuno. Caturano è il terminale offensivo ideale per una squadra che sa costruire gioco in maniera molto organizzata, sia in fase di impostazione che in contropiede. Forte è un altro elemento in grado di farsi sentire con i difensori avversari, pronto a sacrificarsi e ripiegare in difesa per gli equilibri della squadra. Le caratteristiche dei due sono diverse, ma complementari.

Sin qui è toccato a Forte giocare dall’inizio. Caturano è alla ricerca del primo gol in maglia rossazzurra e, intanto, nel precedente turno di campionato si è messo in mostra con uno splendido colpo di tacco a beneficio di Donnarumma, autore del momentaneo 1-2 etneo a Caserta. Primi segnali tangibili di efficienza dell’attaccante ex Potenza, determinato a dare tutto per il Catania quando chiamato in causa. Al pari di Forte.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***