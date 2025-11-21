FORTI: qualche spiraglio in più per il giovane centrocampista?

Tante opzioni per quanto concerne il reparto offensivo, poche scelte in difesa e nel settore di centrocampo, causa defezioni varie. Questa la situazione attuale in casa Catania quando si avvicina il confronto casalingo con il Latina. Mister Toscano ha più volte sottolineato l’importanza di farsi trovare sempre pronti a reperire nuove soluzioni. In questo contesto chissà che, in mezzo al campo, non possa aprirsi qualche spiraglio in più per il giovane centrocampista Carmelo Forti.

Prodotto del settore giovanile del Catania, il calciatore catanese classe 1996 si allena con la prima squadra e figura quasi regolarmente nella lista dei convocati. Ha partecipato anche al ritiro estivo a Norcia. Dopo avere archiviato l’esperienza lontano dalla Sicilia, al Cittadella, dove ha militato in Under 17 e Primavera 2, il ritorno a “casa” del giocatore ha alimentato le sue ambizioni. Raccogliendo qualche presenza con i “grandi” e trovando il primo gol la scorsa stagione: un gol cancellato dagli almanacchi, essendo stato realizzato contro il Taranto poi estromesso dal campionato, ma pur sempre un momento indelebile per il ragazzo.

“Da bambino sognavo ad occhi aperti questo momento, ma viverlo è un’emozione che supera ogni aspettativa. Non è solo un gol: è il risultato di ogni caduta e risalita, di ogni passo avanti e di tutti quelli che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Questa maglia rappresenta qualcosa di più di un simbolo: è casa, è famiglia, è orgoglio”, le sue parole. Ora che in mediana si fanno i conti con le indisponibilità di Aloi, Martic e Chilafi (più Quaini squalificato per un turno), la palla passa al tecnico Mimmo Toscano, chiamato a decidere se Forti potrà ritagliarsi il suo spazio nelle prossime gare.

